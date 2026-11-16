Kradzież łańcuszków w Warszawie. Dzielnicowy zatrzymał 35-letniego podejrzanego

Policjanci ustalili podejrzanego o kradzieże w Warszawie

Policjanci ze śródmiejskiej komendy zajmowali się serią kradzieży w Warszawie. Jednym z wytypowanych przez nich podejrzanych był 35-letni obywatel Polski. Mężczyzna miał ukraść markowe okulary warte blisko 15 tys. zł z jednego ze sklepów w galerii handlowej w Śródmieściu. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika również, że dziesięciokrotnie kradł alkohol w jednym z supermarketów. Łączna wartość skradzionego towaru przekroczyła 7 tys. zł.

Dwa łańcuszki warte blisko 200 tys. zł i saszetka z gotówką

Według ustaleń funkcjonariuszy 35-latek miał również brać udział w kradzieży szczególnie zuchwałej. Skradziono wówczas dwa łańcuszki warte blisko 200 tys. zł oraz saszetkę z gotówką w wysokości ponad 3 tys. zł. Rysopis podejrzanego przekazano wszystkim policjantom ze śródmiejskiej komendy.

Dzielnicowy ze Śródmieścia zatrzymał 35-latka w drodze na służbę

Jeden z dzielnicowych, jadąc na służbę, zauważył mężczyznę odpowiadającego przekazanemu rysopisowi. Wezwał na miejsce dodatkowych funkcjonariuszy i zatrzymał mężczyznę. Okazało się, że jest to 35-letni obywatel Polski, wcześniej wielokrotnie notowany za różne przestępstwa. Przewieziono go do komendy przy ulicy Wilczej, gdzie przeprowadzono czynności procesowe.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kradzieże w Warszawie

35-latek usłyszał zarzuty kradzieży oraz kradzieży szczególnie zuchwałej. Policjanci ustalili, że był wcześniej karany za podobne przestępstwa, a kolejne czyny miał popełnić w warunkach recydywy. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku. Mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl