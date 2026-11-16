Liga NBA. Rekordowa pierwsza kwarta Boston Celtics w starciu z Dallas Mavericks

Historyczna przewaga w pierwszej kwarcie

Koszykarze Boston Celtics zdominowali Dallas Mavericks już w początkowej fazie niedzielnego spotkania ligi NBA. Pierwszą kwartę wygrali 42:9, osiągając 33-punktową przewagę, co jest rekordowym wynikiem w historii klubu po pierwszych 12 minutach. Bostończycy zdobyli 24 z pierwszych 28 punktów w meczu, nie dając rywalom szans na nawiązanie wyrównanej walki.

Liderem gospodarzy był Jayson Tatum, który rzucił 32 punkty. W zespole Dallas Mavericks najlepiej punktującym graczem okazał się rezerwowy Zaccharie Risacher z dorobkiem 18 punktów. Boston Celtics wygrali szósty mecz z rzędu i pozostają niepokonani we własnej hali. Z bilansem 11 zwycięstw i 2 porażek prowadzą w tabeli Konferencji Wschodniej.

Jak przebiegał mecz Lakers z Suns?

Los Angeles Lakers przedłużyli swoją serię zwycięstw do ośmiu, pokonując na wyjeździe Phoenix Suns 131:123. Goście rozpoczęli od prowadzenia 10:0, a w pewnym momencie wygrywali różnicą aż 31 punktów. Przed decydującą odsłoną ich przewaga wynosiła 24 punkty, jednak w czwartej kwarcie gospodarze rzucili się do odrabiania strat.

Na trzy minuty przed końcem Phoenix Suns zbliżyli się na odległość sześciu punktów. Kluczowa akcja miała miejsce na 33,7 sekundy przed syreną, kiedy Quentin Grimes trafił za trzy po zbiórce w ataku, dając Lakers prowadzenie 129:121. Wynik ustalił Luka Doncić, wykorzystując dwa rzuty wolne. Liderem Lakers był Słoweniec, który zdobył 43 punkty, a Grimes dołożył 22 oczka. Najlepszym strzelcem gospodarzy był Collin Gillespie z 26 punktami.