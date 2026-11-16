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W poprzednim odcinku Ignacy obudził się z lukami w pamięci po hucznym świętowaniu nagrody i ze zdziwieniem odkrył brak swojego lauru, podejrzewając jednocześnie, że noc spędził w towarzystwie Madzi. W międzyczasie Broda zaczął podejrzewać Anię o flirt z nowym kurierem Michałem, który zaczął pojawiać się zarówno w restobarze, jak i w kancelarii Natalii. Weronika całkowicie poświęciła się pracy w redakcji, a przebywająca w szpitalu matka Błażeja zaczęła się martwić, że to przez nią młodzi wciąż się kłócą. Czego teraz się spodziewać?
„Barwy szczęścia” odcinek 3447 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Kornel odnajdzie Ewę w szkole i zacznie na nią naciskać, by jednak nie odchodziła z redakcji „Szoku”. Modrzycki, wściekły po odejściu pracownika, zrobi Weronice ostre wyrzuty, ale ostatecznie przygotuje dla ukochanej romantyczną niespodziankę. Ignacy przedstawi Asi Madzię, a ta błyskawicznie zaproponuje nowej znajomej współpracę przy organizacji pokazu mody. Tymczasem Broda poprosi Natalię o dyskretne zlecenie badań DNA. Z kolei Marcin, mimo troski o stan psychiczny Darii, rozpocznie wraz z nią śledztwo w sprawie zabójstwa Bogumiła Krapika.
„Barwy szczęścia” odcinek 3447 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Odcinek 3447 serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie stacji TVP2.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji obyczajowych, która od 2007 roku przyciąga przed ekrany miliony widzów. Opowieść skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami, ukazując ich codzienne wzloty i upadki. Serial charakteryzuje się wielowątkowością, sprawnie łącząc tematy rodzinne, miłosne, a nawet kryminalne w spójną całość. Przez lata bohaterowie mierzyli się z licznymi kryzysami zawodowymi oraz trudnymi życiowymi wyborami, które budują silną więź z odbiorcami. Produkcja ceniona jest przede wszystkim za autentyczność emocji i przedstawianie sytuacji bliskich każdemu człowiekowi. Obsada tego serialu to m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)