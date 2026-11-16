W poprzednim odcinku Ignacy obudził się z lukami w pamięci po hucznym świętowaniu nagrody i ze zdziwieniem odkrył brak swojego lauru, podejrzewając jednocześnie, że noc spędził w towarzystwie Madzi. W międzyczasie Broda zaczął podejrzewać Anię o flirt z nowym kurierem Michałem, który zaczął pojawiać się zarówno w restobarze, jak i w kancelarii Natalii. Weronika całkowicie poświęciła się pracy w redakcji, a przebywająca w szpitalu matka Błażeja zaczęła się martwić, że to przez nią młodzi wciąż się kłócą. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3447 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Kornel odnajdzie Ewę w szkole i zacznie na nią naciskać, by jednak nie odchodziła z redakcji „Szoku”. Modrzycki, wściekły po odejściu pracownika, zrobi Weronice ostre wyrzuty, ale ostatecznie przygotuje dla ukochanej romantyczną niespodziankę. Ignacy przedstawi Asi Madzię, a ta błyskawicznie zaproponuje nowej znajomej współpracę przy organizacji pokazu mody. Tymczasem Broda poprosi Natalię o dyskretne zlecenie badań DNA. Z kolei Marcin, mimo troski o stan psychiczny Darii, rozpocznie wraz z nią śledztwo w sprawie zabójstwa Bogumiła Krapika.

„Barwy szczęścia” odcinek 3447 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 3447 serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie stacji TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji obyczajowych, która od 2007 roku przyciąga przed ekrany miliony widzów. Opowieść skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami, ukazując ich codzienne wzloty i upadki. Serial charakteryzuje się wielowątkowością, sprawnie łącząc tematy rodzinne, miłosne, a nawet kryminalne w spójną całość. Przez lata bohaterowie mierzyli się z licznymi kryzysami zawodowymi oraz trudnymi życiowymi wyborami, które budują silną więź z odbiorcami. Produkcja ceniona jest przede wszystkim za autentyczność emocji i przedstawianie sytuacji bliskich każdemu człowiekowi. Obsada tego serialu to m.in.:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)