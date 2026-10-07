W poprzednim odcinku brat Pelin zaoferował Poyrazowi milion dolarów w zamian za wydanie siostry. Tymczasem Poyraz przygotowywał romantyczną niespodziankę dla Nany. Kobieta była jednak przekonana, że ukochany szykuje prezent dla swojej byłej dziewczyny. Mert próbował ustalić, czy Nazli ma coś wspólnego z tajemniczym Kaanem. W domu Aynur pojawiły się problemy z gazem, więc Sinan zabrał ją i Adalet do siebie. Jego matka nie kryła złości z powodu tej decyzji. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Dziedzictwo” odcinek 1051 - streszczenie

Sinan spróbuje podnieść na duchu Aynur, którą wciąż będą dręczyć koszmary. Prokurator Baran wywrze na niej presję, odtwarzając obciążające nagranie z telefonu zmarłej Ezgi. Jego zachowanie wzbudzi wątpliwości Czarnej i Ibrahima. Nana będzie wdzięczna Poyrazowi za upominek i postanowi przygotować dla niego coś wyjątkowego. Cansel spróbuje nastawić zazdrosną Pelin przeciwko zakochanym, lecz wspólnie spędzony czas tylko utwierdzi Nanę i Poyraza w sile ich uczucia. Atakan zastawi pułapkę, by porwać Pelin, ale czujny Poyraz w porę odkryje spisek. Pelin zrozumie wtedy, że bezpowrotnie straciła u niego wszelkie szanse.

„Dziedzictwo” odcinek 1051 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1051. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku, o godzinie 16:00 w TVP1. Tego dnia Poyraz odkryje plan Atakana wymierzony w Pelin.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje rozwijają się w cieniu tajemnic, zazdrości i kolejnych zagrożeń. W życiu bohaterów nie brakuje trudnych rozmów, oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Często muszą oni wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne miejsce w tej historii zajmują również domowa codzienność i relacje pobocznych postaci. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar