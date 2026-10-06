W poprzednim odcinku sąd odroczył proces o miesiąc, by wyjaśnić sprawę pogróżek kierowanych do Ezgi. Aynur odzyskała wolność, ale obawiała się, że zaangażowanie Sinana w jej sprawy zrujnuje jego reputację i karierę prawniczą. Dlatego chciała odsunąć się od niego. Pelin wciąż nie mogła dojść do siebie, a Poyraz zdecydował, że zostanie z nimi aż do rozprawy. Nana pozornie pogodziła się z obecnością Pelin, lecz z trudem ukrywała niepokój i zazdrość o pierwszą miłość męża. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1050 - streszczenie

Brat Pelin zaoferuje Poyrazowi milion dolarów za wydanie siostry. Poyraz będzie jednak zajęty przygotowaniem romantycznej niespodzianki dla Nany. Kobieta zacznie podejrzewać, że ukochany kupił prezent swojej byłej dziewczynie. Mert spróbuje ustalić, czy Nazli ma coś wspólnego z tajemniczym Kaanem. W domu Aynur pojawią się problemy z gazem. Sinan zabierze więc Aynur i Adalet do siebie, czym narazi się na gniew matki.

„Dziedzictwo” odcinek 1050 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1050. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany 14 października 2026 roku w TVP1. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:00. Poyraz znajdzie się wtedy w trudnej sytuacji po zaskakującej propozycji brata Pelin.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum opowieści są Nana, Poyraz i Yusuf, a ich relacje wystawiają na próbę tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje też oskarżeń, manipulacji i sekretów z przeszłości. Bohaterowie muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne są tu również codzienne sprawy i relacje, które nadają historii bardziej obyczajowy charakter. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar