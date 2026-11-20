„Dziedzictwo” odc. 1076 - streszczenie

Cennet postanowi surowo ukarać Nanę i Poyraza za ukrywanie prawdy o ich małżeństwie i nakaże zakochanym natychmiastową rozłąkę. W tym samym czasie policja będzie prowadzić intensywne poszukiwania Turguta, który po postrzeleniu Sinana zapadnie się pod ziemię. Giray dowie się o wyjściu Aynur z aresztu i zrobi wszystko, by kobieta ponownie trafiła za kratki. Niespodziewana awaria bransoletki elektronicznej uwięzi jednak Aynur w sypialni, przez co będzie ona skazana na towarzystwo rannego Sinana.

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„Dziedzictwo” odc. 1077 - streszczenie

Cennet będzie kontynuować rozdzielanie Nany i Poyraza, lecz przechwycony, niezwykle poruszający list mężczyzny uświadomi jej, że ich uczucie jest autentyczne. Kobieta ostatecznie zgodzi się na związek pary, ale postawi twardy warunek dotyczący przestrzegania starodawnych zasad zalotów. Zakochani wyruszą na swoją pierwszą oficjalną randkę, która przebiegnie pod znakiem bardzo rygorystycznych ograniczeń obyczajowych. Jednocześnie Aynur zacznie spędzać coraz więcej czasu z dochodzącym do zdrowia Sinanem, a Turgut będzie musiał zweryfikować plany ucieczki z kraju z powodu krytycznego stanu zdrowia siostry.

„Dziedzictwo” odc. 1078 - streszczenie

Turgut Evrensoy przygotuje sprytną ucieczkę i skutecznie zmyli śledczych, którzy uwierzą, że przestępca zdołał już opuścić kraj. Mężczyzna w rzeczywistości zaszyje się w Stambule, ale Sinan słusznie założy, że uciekinier nie porzuci chorej siostry w szpitalu. Komisarz zarządzi nalot, by dopaść mordercę, podczas gdy Nana i Poyraz w końcu wyjaśnią sobie wszystkie sekrety. Cennet nadal nie pozwoli jednak zakochanym na swobodne spotkania, co postanowi wykorzystać Pelin, obmyślając nowy plan zdobycia Poyraza.

„Dziedzictwo” odc. 1079 - streszczenie

Poyraz porwie Nanę, aby w końcu zaznać odrobiny prywatności bez ciągłego nadzoru matki. Mert i Nazli spróbują im pomóc, ukrywając ich nieobecność, jednak fortel szybko wyjdzie na jaw i doprowadzi Cennet do szału. Za karę kobieta wyśle syna na noc do warsztatu, by nauczyć go respektowania swoich zasad. W tym samym czasie policyjna zasadzka przyniesie skutek i Sinan dopadnie Turguta w chwili, gdy ten będzie próbował zdobyć krew dla chorej siostry.

„Dziedzictwo” odc. 1080 - streszczenie

Cennet w końcu ulegnie i zgodzi się na tradycyjne zaręczyny, a uradowana rodzina natychmiast zabierze się za organizację przyjęcia. Sinan doprowadzi Turguta na przesłuchanie, jednak morderca uparcie będzie odmawiał przyznania się do winy. Brak twardych dowodów sprawi, że śledczy nie będą mogli jeszcze oczyścić Aynur z ciążących na niej podejrzeń. Wieści o oświadczynach doprowadzą Pelin do takiej furii, że dziewczyna postanowi za wszelką cenę natychmiast wypisać się ze szpitala.

„Dziedzictwo” odcinki 1076-1080: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień