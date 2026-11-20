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W poprzednim odcinku Cihan był poruszony, słuchając bicia serca nienarodzonego dziecka Hancer. W tym czasie Beyza naciskała na prawniczkę, by jak najszybciej domknąć sprawy formalne. U Mukadder i Sinem pojawił się kandydat na męża, a Derya zaczęła kierować karierą Cemila. Sila natomiast zdecydowała się przewieźć Metina do domu Engina. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 261 - streszczenie
Cihan podejmie ostateczną decyzję o ślubie z Hancer. W młodej kobiecie zacznie jednak narastać gniew, ponieważ nabierze ona przekonania, że mężczyzna chce związać się z kimś innym. Z kolei Sinem będzie bardzo źle znosić obecność adoratora, co doprowadzi do kłótni między Aysu a Fadime. Aysu oskarży kobietę, że jej ryzykowne działania mogą zrujnować dziewczynie życie. W tym samym czasie Engin i Beren zaczną mocno naciskać na Gülsüm, licząc, że w końcu wyjawi ona prawdę o śmierci Yasemin.
„Panna młoda” odcinek 261 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 261. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:15 na antenie TVP2 w sobotę, 28 listopada 2026 roku.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach Hancer, która dla dobra chorego brata jest gotowa na największe poświęcenia. Jej życie wywraca się do góry nogami, gdy decyduje się na zaaranżowany ślub z zamożnym Cihanem, by opłacić leczenie bliskiej osoby. Mimo że ich relacja zaczęła się od układu, z czasem rodzi się między nimi prawdziwe uczucie. Małżonkowie muszą jednak mierzyć się z intrygami matki Cihana oraz obecnością jego byłej żony, Beyzy. Serial zdobył dużą popularność dzięki zaskakującym zwrotom akcji i ciekawym bohaterom. W produkcji występują między innymi:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)