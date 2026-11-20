W poprzednim odcinku Cihan był poruszony, słuchając bicia serca nienarodzonego dziecka Hancer. W tym czasie Beyza naciskała na prawniczkę, by jak najszybciej domknąć sprawy formalne. U Mukadder i Sinem pojawił się kandydat na męża, a Derya zaczęła kierować karierą Cemila. Sila natomiast zdecydowała się przewieźć Metina do domu Engina. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 261 - streszczenie

Cihan podejmie ostateczną decyzję o ślubie z Hancer. W młodej kobiecie zacznie jednak narastać gniew, ponieważ nabierze ona przekonania, że mężczyzna chce związać się z kimś innym. Z kolei Sinem będzie bardzo źle znosić obecność adoratora, co doprowadzi do kłótni między Aysu a Fadime. Aysu oskarży kobietę, że jej ryzykowne działania mogą zrujnować dziewczynie życie. W tym samym czasie Engin i Beren zaczną mocno naciskać na Gülsüm, licząc, że w końcu wyjawi ona prawdę o śmierci Yasemin.

„Panna młoda” odcinek 261 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 261. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:15 na antenie TVP2 w sobotę, 28 listopada 2026 roku.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach Hancer, która dla dobra chorego brata jest gotowa na największe poświęcenia. Jej życie wywraca się do góry nogami, gdy decyduje się na zaaranżowany ślub z zamożnym Cihanem, by opłacić leczenie bliskiej osoby. Mimo że ich relacja zaczęła się od układu, z czasem rodzi się między nimi prawdziwe uczucie. Małżonkowie muszą jednak mierzyć się z intrygami matki Cihana oraz obecnością jego byłej żony, Beyzy. Serial zdobył dużą popularność dzięki zaskakującym zwrotom akcji i ciekawym bohaterom. W produkcji występują między innymi:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)