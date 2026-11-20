Niebezpieczne wyprzedzanie na drodze krajowej nr 28 w Sławęcinie

Przed godziną 15 policjanci patrolujący gminę Skołyszyn zarejestrowali niebezpieczny manewr kierowcy Audi na drodze krajowej nr 28 w Sławęcinie. Mężczyzna wyprzedzał inny pojazd w miejscu niedozwolonym, na wzniesieniu i na łuku drogi, przekraczając przy tym podwójną linię ciągłą. Kierowca Citroena, jadący z naprzeciwka, musiał w efekcie hamować i zjechać do prawej krawędzi jezdni. Policjanci zawrócili i zatrzymali Audi do kontroli.

Wniosek do sądu w sprawie 29-latka z gminy Jasło

Za kierownicą Audi siedział 29-letni mieszkaniec gminy Jasło. Policjanci zdecydowali, że skierują do sądu wniosek o ukaranie 29-latka, zamiast nakładać na niego mandat. Funkcjonariusze zatrzymali także jego prawo jazdy. Sąd może orzec wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyźnie grożą również grzywna i punkty karne.

193 km/h w Święcanach. Kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące

Po godzinie 17 tego samego dnia policjanci zauważyli w Święcanach kierowcę Audi S4, który jechał zdecydowanie za szybko w obszarze zabudowanym. Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do samochodu, by zmierzyć jego prędkość, kierowca gwałtownie przyspieszył. Pomiar wykazał, że jechał 193 km/h, choć w tym miejscu obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. 25-letni mieszkaniec gminy Szerzyny został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł i 15 punktami karnymi. Stracił też prawo jazdy na trzy miesiące. Policjantom powiedział, że sądził, iż jedzie za nim jego kolega, i chciał się z nim pościgać.

W weekend policjanci zatrzymali 11 praw jazdy w powiecie jasielskim

W weekend policjanci z jasielskiego wydziału ruchu drogowego zatrzymali łącznie 11 praw jazdy. W każdym przypadku kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h. Obie interwencje na terenie gminy Skołyszyn przeprowadzili policjanci z jasielskiej grupy SPEED.

Źródło: Policja.pl