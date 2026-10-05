W poprzednim odcinku Sinan wciąż nie miał dowodu na niewinność Aynur. Baran poinformował go, że termin rozprawy przyspieszono, a posiedzenie sądu odbędzie się już za kilka godzin. Zaniepokojony prokurator przypomniał sobie o laptopie, który Ezgi zostawiła u niego. Jego intuicja go nie zawiodła, bo Ibrahim dotarł do wiadomości z pogróżkami. Poyraz chciał chronić Pelin przed jej bratem. Cansel ucieszyła się natomiast, że zamożna koleżanka jej szwagra zatrzyma się w ich domu, ponieważ zobaczyła w tym okazję do wzbogacenia się. Nana nie kryła zazdrości o byłą dziewczynę męża. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Dziedzictwo” odcinek 1049 - streszczenie

Sąd odroczy proces na miesiąc. W tym czasie śledczy mają wyjaśnić sprawę pogróżek kierowanych do Ezgi. Aynur odzyska wolność, ale będzie się bała, że zaangażowanie Sinana w jej sprawy zrujnuje jego reputację i karierę prawniczą. Dlatego spróbuje odsunąć się od niego. Pelin wciąż nie będzie mogła dojść do siebie. Poyraz zdecyduje, że Pelin zostanie w ich domu aż do rozprawy. Nana pozornie zaakceptuje jej obecność, lecz z trudem ukryje narastający niepokój i zazdrość o pierwszą miłość męża.

„Dziedzictwo” odcinek 1049 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1049. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026 roku, o godzinie 16:00 w TVP1. To wtedy widzowie poznają dalsze losy Nany, Poyraza i Yusufa.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf. Ich relacje rozwijają się wśród tajemnic, zazdrości i kolejnych zagrożeń. W fabule nie brakuje oskarżeń, manipulacji, sekretów z przeszłości oraz trudnych wyborów między dumą, lojalnością i troską o rodzinę. Ważne są także domowa codzienność i poboczne relacje, które wprowadzają do historii lżejsze akcenty. Bohaterowie ranią się przez brak zaufania, ale jednocześnie szukają bezpieczeństwa i osoby, której będą mogli naprawdę zaufać. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar