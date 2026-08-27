W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" rosła nieufność, a bohaterowie wchodzili w coraz bardziej ryzykowne układy. Sinan zaczął podejrzewać, że Kivanc i pielęgniarka Betul znają się od dawna i coś przed wszystkimi ukrywają. Jednocześnie Poyraz zrobił odważny krok i zaczął współpracować z policją, żeby rozbić niebezpieczny gang. Sytuację dodatkowo podkręciła Cansel. Uknuła intrygę, która ma na dobre poróżnić Nanę i Poyraza. Aynur, pod silnym wpływem leków, niewiele brakowało, a wyznałaby Sinanowi swoje uczucia. Czy te wydarzenia będą miały ciąg dalszy w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 1022 - streszczenie

W odcinku 1022 Sinan nadal podejrzewa, że Kivanc i pielęgniarka znają się od dawna. Postanawia zachować to dla siebie i nie mówi Aynur o podejrzeniach, bo najpierw chce mieć twarde dowody. Dlatego zleca asystentowi zebranie materiałów, które potwierdzą jego podejrzenia. Tymczasem Aynur jest potwornie zawstydzona tym, jak zachowała się wcześniej wobec Sinana. Nie pamięta, co powiedziała pod wpływem leków, a to tylko dokłada jej niepokoju. Poyraz decyduje, że będzie trzymał Nanę na dystans, bo wierzy, że tak będzie dla niej bezpieczniej. Nana najpierw odbiera to jak policzek, ale po szczerej rozmowie z Aynur zaczyna rozumieć, dlaczego Poyraz tak postępuje.

"Dziedzictwo" odc. 1022 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie czekają na kolejny odcinek, żeby znów śledzić losy swoich ulubionych bohaterów. Serial wciąż przyciąga widzów zwrotami akcji i wciągającą fabułą. Jeśli nie chcesz przegapić odcinka, zaplanuj seans w popołudniowym paśmie. Odcinek 1022 zostanie wyemitowany 4 września 2026 roku na antenie TVP1. Start o 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial o skomplikowanych rodzinnych losach i szukaniu własnej drogi. Na początku historia kręciła się wokół Seher i jej opieki nad małym Yusufem, ale z czasem fabuła poszła w nowych kierunkach. Dziś w centrum jest relacja Nany i Poyraza, a ich losy co chwila wystawiają ich na kolejne próby. Widzowie obserwują, jak bohaterowie zmieniają się pod wpływem trudnych doświadczeń i relacji z innymi. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan

Sila Turkoglu

Berat Ruzgar Ozkan

Nanuka Stambolishvili

Melih Ozkaya

Gulderen Guler

Binnaz Ekren

Omer Gecu

Nik Xhelilaj

Gulay Ozdem

Ferda Isil

Hilal Yildiz