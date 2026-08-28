Barwy szczęścia: Kasia usłyszy szokującą diagnozę. Ksawery wpadnie w szał

Nowy sezon „Barw szczęścia”: Kasia i jej problemy z Ksawerym

Kłopoty z Ksawerym nie zaczną się niespodziewanie, gdyż już przed wakacyjną przerwą Kasia musiała stawiać czoła jego uciążliwemu zachowaniu. Chłopak nierzadko reagował nerwowo, podejmując kroki bez świadomości ich konsekwencji. Oczywiście, w dużej mierze wynika to z faktu, że nastolatek wciąż uczy się panować nad emocjami i odnajdywać w skomplikowanym świecie dorosłych. W kolejnych odcinkach sytuacja ulegnie jeszcze większemu skomplikowaniu. Ksawery zacznie samodzielnie interpretować zasłyszane informacje, a jego oskarżenia w znacznym stopniu wymierzone będą w Mariusza.

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Plotki o Mariuszu w Brzezinach: Ksawery oskarża go o zdradę

W międzyczasie Mariusz mocno zaangażuje się w udzielanie wsparcia Jance, która będzie w trudnym położeniu z uwagi na pogarszający się stan zdrowia jej ojca. Kasia ze zrozumieniem podejdzie do decyzji swojego partnera, chcącego pomóc młodej kobiecie. Gdy Dąbrowski umrze, uwaga Mariusza jeszcze bardziej skupi się na Jance. W tym momencie w Brzezinach zaczną rozprzestrzeniać się plotki, które wkrótce dotrą też do Ksawerego. Chłopak uwierzy w pogłoski o rzekomej zdradzie, a jego oskarżenia pod adresem Mariusza mocno zaskoczą Kasię. Dla nastolatka strzępki informacji staną się jednak wystarczającym dowodem na brak lojalności partnera jego matki.

Szkolny pedagog wkracza do akcji: Czy Ksawery cierpi na ADHD?

Kłopoty z zachowaniem Ksawerego spowodują, że w 3404. odcinku „Barw szczęścia” sprawą zainteresuje się pracownik szkolnej poradni. Specjalista podzieli się z Kasią przypuszczeniami, że jej syn może cierpieć na zaburzenia ze spektrum ADHD. Dla matki będzie to impuls do refleksji, czy pewne reakcje nastolatka są jedynie etapem dorastania, czy też mają głębsze podłoże. Ksawery nie przyjmie jednak tych sugestii spokojnie i wpadnie w furię na samą myśl o ewentualnej diagnozie i potrzebie wsparcia specjalistów. Jego gwałtowny opór spotęguje zmartwienia Kasi, a chłopak będzie musiał uporać się z własnymi nastrojami oraz sposobem, w jaki ocenia swoje otoczenie. Przekonamy się wkrótce, czy u Ksawerego faktycznie zostanie potwierdzone ADHD i jak Kasia poradzi sobie z uświadomieniem mu, że taka diagnoza to żaden powód do wstydu.