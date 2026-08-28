M jak miłość. Barbara powierniczką sekretów wnuka. Sama domyśli się, co czuje Mateusz

Czujne oko Barbary wychwyci problemy wnuka

W 1941 odcinku „M jak miłość” Marysia (Małgorzata Pieńkowska) zorganizuje w Grabinie spotkanie dla Mateusza i jego przyjaciół. Rogowska będzie liczyła na to, że obecność młodzieży ożywi nieco atmosferę wokół Barbary. Spotkanie przybierze jednak nieoczekiwany obrót, z dala od radosnej biesiady. Barbara bacznie przyjrzy się wnukowi i natychmiast stwierdzi, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Seniorka rodu świetnie zna jego nawyki, więc bez trudu wyczuje, że za jego ponurą miną kryje się coś znacznie poważniejszego.

Uczucia do Majki wciąż będą dręczyć Mateusza

Barbara dojdzie do wniosku, że Mateusz padł ofiarą nieszczęśliwej miłości. Początkowo mogłoby się wydawać, że powodem zmartwień jest Bogna (Sherazade Wolff), z którą młody Mostowiak rozejdzie się po wakacjach. Prawda zaskoczy jednak wszystkich. Jak wcześniej podawaliśmy, Bogna na początku sezonu "M jak miłość" wykaże autentyczne zainteresowanie młodym żołnierzem. Sytuacja uległa zmianie, gdy dziewczyna zauważy, w jaki sposób Mateusz traktuje Majkę – po tym incydencie zrezygnuje ze znajomości z chłopakiem. Okazuje się więc, że to właśnie Majka (Matylda Giegżno), a nie Bogna, jest powodem złamanego serca Mateusza.

To właśnie podczas wizyty w Grabinie w 1941 odcinku "M jak miłość", niezawodna intuicja babci podpowie jej, że Mateusz wciąż jest zapatrzony w Majkę. To uczucie do wojskowej koleżanki spędza mu sen z powiek. Mimo że Majka przez długi czas nie mogła zakończyć relacji z Tomaszem (Chris Cugowski), a Mateusz próbował ułożyć sobie życie z Bogną, dawne uczucie przetrwało.

Pomocna dłoń Barbary w 1941 odcinku "M jak miłość"

Barbara wkrótce zorientuje się, że to właśnie ta dziewczyna jest powodem trosk jej wnuka. Wystarczy jej krótka obserwacja, by rozszyfrować, co kryje się w sercu chłopaka. Mostowiakowa udowodni po raz kolejny, że potrafi czytać między wierszami i widzi to, co Mateusz pragnie ukryć. Zaoferuje wnukowi wsparcie, a wątek jego relacji z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. Sytuacja wciąż jest rozwojowa.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie