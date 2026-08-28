Barwy szczęścia. Agata zniknie w nowym sezonie?! Pyrkę czeka wyjazd aż do Tajlandii!

Nowy sezon "Barw szczęścia". Agata dostanie intratną propozycję wyjazdu do Tajlandii

W 3405. odcinku serialu "Barwy szczęścia", sfera zawodowa Agaty ulegnie gwałtownemu zawirowaniu. Bohaterka dostanie od swoich przełożonych szansę poprowadzenia zupełnie nowego przedsięwzięcia. O ile warunki będą niezwykle korzystne, o tyle koszty osobiste okażą się ogromne. Wynika to z faktu, że realizacja zadań wymusiłaby na niej przeniesienie się do odległej Tajlandii. Nie mówimy tutaj o kilkutygodniowej delegacji, lecz o kontrakcie opiewającym na pełne trzy lata. Dla Pyrki przyjęcie oferty równa się całkowitej zmianie codzienności i zostawieniu ojczyzny za sobą, co natychmiast rzuci cień na jej relację z Ignacym.

Kryzys w związku. Decyzja Agaty wywoła burzę między nią a Ignacym

Kwestia tak długiego kontraktu w Azji momentalnie doprowadzi do spięć między zakochanymi. Agata i Ignacy zostaną postawieni przed fundamentalnym pytaniem dotyczącym przetrwania ich więzi w obliczu tysięcy kilometrów dystansu. Na ten moment losy bohaterki "Barw szczęścia" nie są w pełni rozstrzygnięte, jednak waga tej propozycji nie pozostawi jej obojętną. Jeżeli kobieta spakuje walizki, zostawi na miejscu rodzinę, która w nadchodzących epizodach również nie będzie mogła liczyć na taryfę ulgową od życia.

Dramat u Pyrków. Agata opuści rodzinę w najgorszym momencie?

Równolegle do rozterek Agaty, bezlitosny Wilk (Adam Szczyszczaj) będzie kontynuował swoją destrukcyjną intrygę. Mężczyzna za punkt honoru weźmie sobie wywołanie kolejnego pożaru u Pyrków, co ostatecznie wypędziłoby ich z własnego domu. Z tego powodu nie zaprzestanie wywierania presji na Lucynie (Grażyna Zielińska), by ta podłożyła ogień.

Tym samym w rodzinnym gnieździe wciąż będzie panowała nerwowa atmosfera, w której nie ma mowy o bezpieczeństwie. Jeżeli Pyrka ostatecznie skusi się na azjatycki projekt, jej wyjazd może okazać się gwoździem do trumny dla domowników, zwłaszcza w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony zdeterminowanego Wilka. Odpowiedź na pytanie o losy związku z Ignacym oraz decyzję o wyjeździe widzowie poznają w premierowych odsłonach serialu.

Barwy szczęścia. Złośliwa Ewa oskarży babcię, że nie chce jej pomóc!