Hotel Paradise 13. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowym sezonie! 13 tajemniczych kart, dwie prowadzące i nowy harmonogram

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-08-27 14:36

„Hotel Paradise 13” nie będzie kolejnym sezonem na dobrze znanych zasadach. Produkcja przygotowała dla mieszkańców rajskiej willi kilka istotnych zmian, które mogą mocno wpłynąć na przebieg gry. Pojawi się zupełnie nowy element w postaci 13 tajemniczych kart, do programu wróci Rajska Wyrocznia, a po raz pierwszy w historii sezon poprowadzą dwie kobiety. Zmieni się także sposób emisji programu. Sprawdzamy najważniejsze nowości w 13. edycji „Hotelu Paradise”.

Hotel Paradise 13. 13 kart zmieni zasady gry

Jedną z największych nowości będzie Rajskie Tableau, specjalna plansza z trzynastoma zakrytymi kartami. Każda z nich będzie kryła inną niespodziankę, która może wpłynąć na sytuację mieszkańców willi. Karty będą odkrywane podczas specjalnych ceremonii, a ich zawartość pozostanie tajemnicą aż do momentu wykorzystania. Szczególne znaczenie ma mieć trzynasta karta, która będzie wyróżniała się na tle pozostałych. W efekcie uczestnicy nie będą mogli być pewni, czy kolejna decyzja przyniesie im korzyść, czy całkowicie pokrzyżuje ich plany. Nowy element ma również wpłynąć na znane już Rajskie Rozdanie. W 13. sezonie decyzje uczestników będą musiały być podejmowane z jeszcze większą ostrożnością, bo sytuacja w willi może zmienić się w każdej chwili.

Hotel Paradise 13. Dwie prowadzące zamiast jednej

To kolejna zmiana, której w „Hotelu Paradise” jeszcze nie było. W 13. edycji zobaczymy dwie prowadzące – Klaudię El Dursi i Edytę Zając. Klaudia El Dursi rozpocznie sezon jako gospodyni programu. W trakcie emisji nastąpi jednak zmiana i jej obowiązki przejmie Edyta Zając, która prowadziła już poprzednią, 12. edycję. Powodem są nowe zawodowe wyzwania Klaudii związane z programem „Top Model”. Dzięki temu 13. sezon będzie pierwszym, w którym widzowie zobaczą w roli prowadzących dwie kobiety.

Hotel Paradise 13. Wraca Rajska Wyrocznia i Pandora

Fani programu nie muszą obawiać się, że wszystkie dotychczasowe elementy znikną. W 13. edycji ponownie pojawi się Rajska Wyrocznia, która pozwoli mieszkańcom zadać pytanie i poznać odpowiedź mogącą wpłynąć na ich spojrzenie na sytuację w willi. Nie zabraknie również Pandory oraz Rajskiego Rewanżu. W rozgrywce nadal ważne będą także pojedynki, które mogą decydować o dalszym pobycie uczestników w raju. Produkcja zapowiada przy tym więcej gier, randek i zwrotów akcji niż wcześniej. Na zwycięzców ponownie czeka 200 tys. zł na Ścieżce Lojalności, a dodatkowo uczestnicy będą mieli okazje zdobywać pieniądze również w trakcie sezonu.

Hotel Paradise 13. Premiera wyjątkowo w sobotę

Zmiany dotyczą także samej emisji. Pierwsze dwa odcinki „Hotelu Paradise 13” zostaną pokazane w weekend – w sobotę 29 sierpnia i niedzielę 30 sierpnia o godz. 20:55. Co więcej, premierowe epizody będą emitowane jednocześnie na TVN i TVN7.

Po tym wyjątkowym weekendzie program zmieni jednak porę. Od kolejnego tygodnia nowe odcinki będą pojawiać się od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00 w TVN7. 13. sezon ponownie został zrealizowany w Tajlandii, więc widzowie mogą spodziewać się egzotycznych krajobrazów, nowych relacji, rywalizacji i oczywiście rajskich intryg.

Hotel Paradise 13
Galeria zdjęć 14

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