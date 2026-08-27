Hotel Paradise 13. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowym sezonie! 13 tajemniczych kart, dwie prowadzące i nowy harmonogram

Hotel Paradise 13. 13 kart zmieni zasady gry

Jedną z największych nowości będzie Rajskie Tableau, specjalna plansza z trzynastoma zakrytymi kartami. Każda z nich będzie kryła inną niespodziankę, która może wpłynąć na sytuację mieszkańców willi. Karty będą odkrywane podczas specjalnych ceremonii, a ich zawartość pozostanie tajemnicą aż do momentu wykorzystania. Szczególne znaczenie ma mieć trzynasta karta, która będzie wyróżniała się na tle pozostałych. W efekcie uczestnicy nie będą mogli być pewni, czy kolejna decyzja przyniesie im korzyść, czy całkowicie pokrzyżuje ich plany. Nowy element ma również wpłynąć na znane już Rajskie Rozdanie. W 13. sezonie decyzje uczestników będą musiały być podejmowane z jeszcze większą ostrożnością, bo sytuacja w willi może zmienić się w każdej chwili.

Hotel Paradise 13. Dwie prowadzące zamiast jednej

To kolejna zmiana, której w „Hotelu Paradise” jeszcze nie było. W 13. edycji zobaczymy dwie prowadzące – Klaudię El Dursi i Edytę Zając. Klaudia El Dursi rozpocznie sezon jako gospodyni programu. W trakcie emisji nastąpi jednak zmiana i jej obowiązki przejmie Edyta Zając, która prowadziła już poprzednią, 12. edycję. Powodem są nowe zawodowe wyzwania Klaudii związane z programem „Top Model”. Dzięki temu 13. sezon będzie pierwszym, w którym widzowie zobaczą w roli prowadzących dwie kobiety.

Hotel Paradise 13. Wraca Rajska Wyrocznia i Pandora

Fani programu nie muszą obawiać się, że wszystkie dotychczasowe elementy znikną. W 13. edycji ponownie pojawi się Rajska Wyrocznia, która pozwoli mieszkańcom zadać pytanie i poznać odpowiedź mogącą wpłynąć na ich spojrzenie na sytuację w willi. Nie zabraknie również Pandory oraz Rajskiego Rewanżu. W rozgrywce nadal ważne będą także pojedynki, które mogą decydować o dalszym pobycie uczestników w raju. Produkcja zapowiada przy tym więcej gier, randek i zwrotów akcji niż wcześniej. Na zwycięzców ponownie czeka 200 tys. zł na Ścieżce Lojalności, a dodatkowo uczestnicy będą mieli okazje zdobywać pieniądze również w trakcie sezonu.

Hotel Paradise 13. Premiera wyjątkowo w sobotę

Zmiany dotyczą także samej emisji. Pierwsze dwa odcinki „Hotelu Paradise 13” zostaną pokazane w weekend – w sobotę 29 sierpnia i niedzielę 30 sierpnia o godz. 20:55. Co więcej, premierowe epizody będą emitowane jednocześnie na TVN i TVN7.

Po tym wyjątkowym weekendzie program zmieni jednak porę. Od kolejnego tygodnia nowe odcinki będą pojawiać się od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00 w TVN7. 13. sezon ponownie został zrealizowany w Tajlandii, więc widzowie mogą spodziewać się egzotycznych krajobrazów, nowych relacji, rywalizacji i oczywiście rajskich intryg.