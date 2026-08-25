Poprzedni odcinek "Dziedzictwa" przyniósł sporo emocji i kilka trudnych decyzji. Poyraz przyznał Nanie, że jego ryzykowna walka była tak naprawdę strachem przed tym, że może ją stracić, ale wciąż nie potrafił powiedzieć wprost, co czuje. Ibo zaczął panikować na myśl o wydatkach przed narodzinami bliźniaków, więc zaproponował domowy plan oszczędności. Czarna coraz częściej zastanawia się, czy na pewno odnajdzie się w roli mamy, a Aynur, po rozczarowaniu Sinanem, przyjęła oświadczyny Kivanca. Tyle że ta decyzja tylko dolała oliwy do ognia w ich towarzystwie. Co z tego wyniknie w kolejnym epizodzie?

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"Dziedzictwo" odc. 1014 - streszczenie

Poyraz w końcu zbierze się na odwagę i spróbuje powiedzieć Nanie, co do niej czuje. Niestety rozmowę przerwie nagłe pogorszenie jego stanu zdrowia i choroba. Aynur zdecyduje się na związek z Kivancem, choć myślami wciąż będzie wracać do Sinana. Tymczasem Ezgi zacznie coraz bardziej się do niego zbliżać, co może skomplikować sytuację. Ibo wpadnie też na dość nietypowy pomysł, jak „przetestować” Czarną przed narodzinami bliźniaków, bo powierzy jej opiekę nad swoim krewnym.

"Dziedzictwo" odc. 1014 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Dziedzictwo" można oglądać w TVP1 w popołudniowym paśmie. Odcinek 1014 zostanie wyemitowany w czwartek 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00. Jeśli śledzicie wątek Poyraza i Nany na bieżąco, warto mieć tę datę pod ręką.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to serial o miłości, rodzinnych tajemnicach i próbach odkupienia dawnych błędów. Na początku historia kręciła się wokół Seher i Yamana, ale po dramatycznych wydarzeniach pojawili się nowi bohaterowie, a fabuła poszła w inną stronę. Teraz na pierwszy plan wysuwają się m.in. Nana i Poyraz, którzy próbują ułożyć sobie życie mimo kolejnych przeszkód. W obsadzie serialu są m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan

Sila Turkoglu

Berat Ruzgar Ozkan

Nanuka Stambolishvili

Melih Ozkaya

Gulderen Guler

Binnaz Ekren

Omer Gecu

Nik Xhelilaj

Gulay Ozdem

Ferda Isil

Hilal Yildiz