M jak miłość. Olek rzuci się na Sowińskiego! Wszystko przez Klaudię

Sowiński będzie knuł przeciwko Olkowi w nowych odcinkach "M jak miłość"

Po letniej przerwie widzowie zobaczą, jak Sowiński celowo przywróci Klaudię do pracy w klinice, by zaszkodzić Olkowi i jego małżeństwu z Anetą. Chodakowski ma na swoim koncie kompromitującą wpadkę po wieczorze kawalerskim Marcina (Mikołaj Roznerski). Pijany wziął wtedy rezydentkę za panią lekkich obyczajów i próbował ją uwieść. Gdy wyszło na jaw, że Klaudia to nowa pracownica kliniki, Olek mocno pożałował swojego wyskoku.

Sytuacja w 1938 odcinku "M jak miłość" skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy Aleksander zorientuje się, jak atrakcyjna jest nowa stażystka. Szybko zrezygnuje z romansu z Kasią (Paulina Lasota) na rzecz prób zbliżenia się do Klaudii. Mężczyzna zacznie obsypywać lekarkę komplementami, licząc, że jego urok w końcu zadziała.

Aleksander Sowiński nie przyjmie odmowy w jesiennym sezonie "M jak miłość"

Klaudia pozostanie odporna na awanse dyrektora administracyjnego. W 1938 odcinku serialu wprost da mu do zrozumienia, że nie jest nim zainteresowana. Niestety, mężczyzna nie będzie w stanie przyjąć słowa "nie" i z każdą chwilą jego zaloty staną się coraz bardziej natarczywe.

Zrozpaczona rezydentka poskarży się na zachowanie szefa Anecie (Ilona Janyst). Kiedy Olek przypadkiem zauważy Sowińskiego nagabującego Klaudię przed budynkiem kliniki, nie zdoła powstrzymać nerwów. Jak wynika ze zwiastuna, Chodakowski bez wahania ruszy na pomoc nękanej dziewczynie.

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Widząc, że Sowiński nie daje Klaudii spokoju, Olek zdecyduje się na radykalne kroki. Złapie Aleksandra za szyję i powali go na maskę samochodu. Kompletnie zaskoczony napastnik nie zdąży zareagować, co umożliwi rezydentce szybką ucieczkę.

Pozostaje pytanie, czy bolesna lekcja od Olka ostudzi zapędy Sowińskiego wobec Klaudii, czy też dodatkowo podsyci jego żądzę zemsty. Chodakowski już wcześniej podpadł Aleksandrowi, operując jego siostrę Ewę (Karolina Dryzner). Bezpośredni atak i publiczne upokorzenie mogą sprawić, że Sowiński wypowie Olkowi otwartą wojnę.

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