Marysia rzuci się na zabójcę Franki w nowym sezonie "M jak miłość". Chuligan znowu doprowadzi do wypadku

Nowy sezon "M jak miłość". Dominik Walat spowoduje wypadek

Po letniej przerwie, w 1939. odcinku "M jak miłość" w Grabinie znów dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia drogowego, a winnym ponownie będzie Dominik Walat. Ofiarami jego brawury po raz kolejny zostaną osoby z otoczenia Pawła. Warto przypomnieć, że syn lokalnego bogacza w przeszłości doprowadził już do groźnej sytuacji, gdy wjechał quadem prosto pod auto Zduńskiego. Paweł musiał ratować siebie, Antosia (Mikołaj Jankowski) i Frankę gwałtownym skrętem.

W nadchodzącym sezonie koszmar się powtórzy. Tym razem w niebezpieczeństwie znajdą się matka Pawła i jego przybrana siostra, która zaoferuje podwózkę macochy do pracy. Według informacji portalu swiatseriali.interia.pl, na ich drodze niespodziewanie pojawi się pędzący pojazd, kierowany znowu przez Walata!

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– Uważaj!

Rogowska rozpozna mordercę Franki w 1939. odcinku "M jak miłość"

Na szczęście w 1939. odcinku "M jak miłość" Agnes i Marysia unikną najgorszego. Choć ich auto wypadnie z drogi i zatrzyma się w rowie, to obie kobiety wyjdą z wypadku bez poważnych obrażeń, lecz z ogromnym przerażeniem. Prawdziwy wstrząs nastąpi jednak dopiero po chwili, gdy zorientują się, kto siedzi za kierownicą drugiego pojazdu. Choć chłopak będzie starał się ukryć twarz, Marysia bez wahania zidentyfikuje sprawcę.

Spotkanie z Walatem w 1939. odcinku wywoła u Rogowskiej skrajne emocje. Zrozpaczona kobieta straci panowanie nad sobą i zaatakuje kierowcę. To on doprowadził wcześniej do wypadku, w wyniku którego zmarła Franka – powikłania po tamtym zdarzeniu spowodowały u niej pęknięcie tętniaka!

– Znam… To Dominik Walat…

– O Boże… To on? Ten Walat?

– Mało ci jeszcze? Moja synowa nie żyje, wiesz o tym? Zmarła po wypadku, który spowodowałeś!

Dominik poniesie karę w "M jak miłość" po wakacjach

W 1939. odcinku "M jak miłość" Agnes będzie starała się odciągnąć i uspokoić zdenerwowaną Marysię, podczas gdy Dominik podejmie próbę ucieczki z miejsca zdarzenia. Młody mężczyzna doskonale zda sobie sprawę, że za spowodowanie kolejnego wypadku będą groziły mu surowe kary. Zwłaszcza że będzie miał już wyrok w zawieszeniu i złamie zakaz prowadzenia pojazdów na pięć lat.

Jego ucieczka jednak się nie powiedzie – luksusowe auto utknie na poboczu z powodu braku przyczepności. Niedługo potem w 1939. odcinku na miejscu zjawią się policjanci, Natalka (Dominika Suchecka) i Rafał (Jakub Kucner), których o wypadku poinformuje przejeżdżający obok rowerzysta. Walat tym razem nie uniknie konsekwencji, a nagranie całego zdarzenia szybko trafi do internetu!