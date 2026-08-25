Trwają zdjęcia do nowego "Szatana z siódmej klasy". Karolina Ludwiniak zdradza szczegóły!

"Szatan z siódmej klasy" ponownie na wielkim ekranie

Reżyser i producent Mariusz Pujszo podjął się realizacji nowej ekranizacji kultowej powieści Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy". Projekt wpisuje się w charakterystyczny dla twórcy styl, łącząc klasyczną fabułę detektywistyczną dla młodzieży z lekkim, komediowym zacięciem. Film przedstawia losy bystrego i spostrzegawczego gimnazjalisty Adasia Cisowskiego, który dzięki umiejętnościom logicznego myślenia pomaga nauczycielowi historii rozwiązać tajemnicę dworskiego majątku na Bełczącce. Twórcy stawiają na nowoczesną realizację obrazu, adaptując realia lat 30. XX wieku do oczekiwań współczesnego widza, ale z zachowaniem ducha oryginału.

W obsadzie zobaczymy m.in.:

Michała Żebrowskiego,

Annę Muchę,

Joannę Opozdę,

Andrzeja Grabowskiego,

Macieja Tomaszewskiego,

Chrisa Cugowskiego,

Karolinę Ludwiniak,

Edytę Olszówkę,

Natalię Pujszo,

Grzegorza Prasalskiego.

Premiera wstępnie planowana jest na wiosnę 2027.

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Jaki będzie nowy "Szatan z siódmej klasy"?

Już wcześniej Karolina Ludwiniak ogłaszała, że pojawi się na planie "Szatana z siódmej klasy". Aktorka nie kryła swojej ekscytacji tym projektem. W rozmowie z VOX FM zdradziła, że od razu po "Ranczu", jedzie właśnie na nagrania do kolejnej produkcji. Jaki będzie nowy "Szatan"?

- Mamy cudowną ekipę młodych aktorów, którzy dopiero zaczynają swoją drogę w tym zawodzie. To przemiłe osoby i nie mogę się już doczekać samych zdjęć, bo myślę, że będziemy się przy tym świetnie bawić. Tworzymy nową wersję "Szatana z siódmej klasy", ale zostajemy wierni książkowemu oryginałowi. Nie zmieniamy zbyt wiele w samej historii, po prostu osadzamy ją w nowszych realiach - skomentowała aktorka dla VOX FM.