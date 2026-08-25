Kolejny wypadek w „M jak miłość”. Walat znowu zaatakuje, ale Marysia nie odpuści

Nowy sezon „M jak miłość”: Walat spowoduje wypadek Marysi i Agnes

Fragmenty promujące nadchodzące odcinki „M jak miłość” po przerwie wakacyjnej zdradzają coraz więcej intrygujących wątków. Widzowie zobaczą między innymi mrożącą krew w żyłach sytuację z udziałem Marysi i Agnes. W 1939. odsłonie serialu kobiety znajdą się o krok od tragedii, gdy ich samochód wpadnie do rowu. Za całe zajście odpowiedzialny będzie Dominik Walat!

To właśnie on w poprzednim sezonie doprowadził do dramatycznego zdarzenia drogowego, w którym ucierpieli Paweł i Franka z synem. W wyniku powikłań po operacji, podczas której pękł tętniak aorty, Zduńska zmarła.

W 1939. odcinku „M jak miłość” Dominik ponownie pokaże swoje niebezpieczne oblicze. Jadąc z dużą prędkością sportowym autem, wymusi pierwszeństwo na samochodzie kierowanym przez córkę Artura. Agnes będzie zmuszona do gwałtownego manewru, przez co jej pojazd wyląduje na poboczu, zatrzymując się tuż przed drzewem. Choć kobiety nie odniosą obrażeń, będą w głębokim szoku.

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Marysia w 1939. odcinku „M jak miłość” pozna sprawcę dramatu

Tuż po zdarzeniu w 1939. odcinku „M jak miłość” zdenerwowana Agnes opuści pojazd i ruszy w kierunku sprawcy. Dominik Walat, pozostając w swoim wozie, będzie udawał, że nic się nie wydarzyło. Świadkiem całej sytuacji zostanie rowerzysta, który zacznie nagrywać incydent telefonem komórkowym.

Agnes z wyrzutem wykrzyczy Walatowi, że mógł doprowadzić do tragedii i zabić wszystkie uczestniczki ruchu.

Ludzie, no bez pierdół, przecież nic się nie stało!

Właśnie wtedy w 1939. odcinku „M jak miłość” Marysia zorientuje się, z kim ma do czynienia. Pełna emocji i łez, podbiegnie do samochodu Dominika, uderzając w szybę. Z ust Rogowskiej padną mocne słowa oskarżenia o śmierć synowej. Agnes będzie próbowała odciągnąć teściową od auta. W międzyczasie nagrywający wszystko świadek powiadomi policję w Lipnicy. Walat nie zdąży odjechać przed przybyciem patrolu.

Natalka i Rafał aresztują Walata w 1939. odcinku „M jak miłość”

Po wezwaniu na miejsce kolizji w 1939. odcinku „M jak miłość” zjawią się Natalka Mostowiak oraz Rafał. Funkcjonariusze bezzwłocznie ubezwłasnowolnią sprawcę. Mimo że badanie alkomatem nie wykaże obecności alkoholu w organizmie Dominika, policjanci nie pozwolą mu odjechać. Zirytowany chłopak w kajdankach zacznie stawiać opór i grozić interwencją swojego ojca, bogatego przedsiębiorcy.

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Czy w 1939. odcinku „M jak miłość” Walat zostanie w końcu skazany?

Wygląda na to, że w 1939. odcinku „M jak miłość” młody mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności. Wcześniej, po wypadku Zduńskich, sąd orzekł wobec niego pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Prowadząc auto mimo zakazu, dopuścił się kolejnego złamania prawa, a za atak na funkcjonariuszy grożą mu następne kary. Zdecydowanie zbliża się moment, w którym sprawca trafi za kraty za wywołanie kolejnego niebezpieczeństwa na drodze w Grabinie.

Film z zatrzymania pirata drogowego szybko stanie się viralem i w 1939. odcinku „M jak miłość” obejrzy go również Paweł. Widok Walata w kajdankach odnowi w Zduńskim pragnienie odwetu za tragiczną śmierć ukochanej żony.