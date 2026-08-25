W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" zabrakło szczerości, a kilka gestów zostało źle odczytanych. Nana dowiedziała się o planach Poyraza związanych z niebezpieczną walką i między nimi doszło do ostrej kłótni. Poyraz niesłusznie zarzucił jej kłamstwo, ale po rozmowie z Mertem zrozumiał, że się pomylił, i wycofał się z ryzykownego pomysłu. Tymczasem Sinan, widząc Aynur z innym mężczyzną, uznał, że kobieta chce związać się z Kivancem, dlatego zaproponował Ezgi „próbny” związek. Aynur nic o tym nie wiedziała i przygotowała dla niego kolację, licząc na poprawę relacji. Czy prawda o ich uczuciach w końcu wyjdzie na jaw?

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"Dziedzictwo" odc. 1013 - streszczenie

Po bardzo burzliwej sprzeczce Poyraz próbuje wytłumaczyć Nanie, czemu zdecydował się na niebezpieczne starcie. Przyznaje, że zrobił to ze strachu przed tym, że ją straci, ale mimo rozmowy wciąż nie umie powiedzieć wprost, co do niej czuje. Tymczasem Ibrahim wpada w panikę, gdy dociera do niego, ile będą kosztować narodziny bliźniaków, więc od razu wprowadza w domu ostry plan oszczędzania. Czarna nie potrafi pozbyć się lęku, czy poradzi sobie jako mama. Aynur jest przekonana, że Sinan zaprosił ją na kolację, dlatego boli ją, gdy wychodzi na jaw, że chodzi o spotkanie z Ezgi. W końcu spotyka się z Kivancem i w emocjach przyjmuje jego zaskakujące oświadczyny.

"Dziedzictwo" odc. 1013 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Dziedzictwo" można oglądać w TVP1 od poniedziałku do piątku. Serial na bieżąco pokazuje, jak plączą się relacje Nany, Poyraza i ich bliskich. Odcinek 1013 zostanie wyemitowany 26 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00 na TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial o miłości, trudnych wyborach i tajemnicach z przeszłości. Z czasem fabuła przeniosła ciężar z historii Seher i Yamana na wątki Nany oraz jej relację z Poyrazem. Bohaterowie wciąż muszą podejmować decyzje, które wystawiają ich lojalność na próbę. W obsadzie są między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)