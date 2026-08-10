Ostatnie odcinki „Dziedzictwa” kręciły się wokół podstępu Cansel i Sibel, które posunęły się do skrajności. Otruły małego Yusufa, bo liczyły, że jego choroba zmusi Nanę i Poyraza do przerwania podróży poślubnej. W tym czasie Poyraz szykował romantyczny wieczór i chciał wreszcie powiedzieć Nanie, co do niej czuje, ale wszystko przerwał telefon od Cennet. Do tego Aynur postanowiła zacząć od nowa i przyjęła propozycję Kvana, żeby choć na chwilę odsunąć od siebie myśli o Sinanie. Jak te wydarzenia odbiją się na rodzinnej atmosferze?

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"Dziedzictwo" odc. 1005 - streszczenie

Aynur postanawia dać Kvanowi szansę, bo wierzy, że dzięki tej relacji łatwiej jej będzie zapomnieć o Sinanie. Nana i Poyraz przerywają podróż poślubną, gdy dostają wiadomość o zatruciu pokarmowym Yusufa. Na szczęście chłopiec szybko dochodzi do siebie i cieszy się, widząc ich razem. Wprost mówi, że chce, aby zostali małżeństwem na zawsze. Poyraz z kolei subtelnie daje Nanie do zrozumienia, że zamierza wyznać jej miłość. Tymczasem w domu prokuratora atmosfera robi się coraz cięższa, a kiedy Aynur spóźnia się do pracy, Sinan ostro ją krytykuje i wcale nie jest sprawiedliwy.

"Dziedzictwo" odc. 1005 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcesz obejrzeć kolejny odcinek „Dziedzictwa” i nie przegapić dalszych losów Nany i Poyraza, zapisz tę datę. Odcinek 1005 zostanie wyemitowany 18 sierpnia 2026 roku na TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. Na początku historia skupiała się na Seher i Yamanie, ale z czasem pojawiły się kolejne wątki i nowi bohaterowie. Teraz najwięcej dzieje się wokół Nany i Poyraza, którzy próbują układać sobie życie mimo kolejnych przeszkód. W obsadzie serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)