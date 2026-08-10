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Ostatnie odcinki „Dziedzictwa” kręciły się wokół podstępu Cansel i Sibel, które posunęły się do skrajności. Otruły małego Yusufa, bo liczyły, że jego choroba zmusi Nanę i Poyraza do przerwania podróży poślubnej. W tym czasie Poyraz szykował romantyczny wieczór i chciał wreszcie powiedzieć Nanie, co do niej czuje, ale wszystko przerwał telefon od Cennet. Do tego Aynur postanowiła zacząć od nowa i przyjęła propozycję Kvana, żeby choć na chwilę odsunąć od siebie myśli o Sinanie. Jak te wydarzenia odbiją się na rodzinnej atmosferze?
"Dziedzictwo" odc. 1005 - streszczenie
Aynur postanawia dać Kvanowi szansę, bo wierzy, że dzięki tej relacji łatwiej jej będzie zapomnieć o Sinanie. Nana i Poyraz przerywają podróż poślubną, gdy dostają wiadomość o zatruciu pokarmowym Yusufa. Na szczęście chłopiec szybko dochodzi do siebie i cieszy się, widząc ich razem. Wprost mówi, że chce, aby zostali małżeństwem na zawsze. Poyraz z kolei subtelnie daje Nanie do zrozumienia, że zamierza wyznać jej miłość. Tymczasem w domu prokuratora atmosfera robi się coraz cięższa, a kiedy Aynur spóźnia się do pracy, Sinan ostro ją krytykuje i wcale nie jest sprawiedliwy.
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"Dziedzictwo" odc. 1005 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli chcesz obejrzeć kolejny odcinek „Dziedzictwa” i nie przegapić dalszych losów Nany i Poyraza, zapisz tę datę. Odcinek 1005 zostanie wyemitowany 18 sierpnia 2026 roku na TVP1 o godzinie 16:00.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” to turecki serial o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. Na początku historia skupiała się na Seher i Yamanie, ale z czasem pojawiły się kolejne wątki i nowi bohaterowie. Teraz najwięcej dzieje się wokół Nany i Poyraza, którzy próbują układać sobie życie mimo kolejnych przeszkód. W obsadzie serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)
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