"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 1005

Redakcja Eska Cinema
2026-08-10 15:22

W odcinku 1005 „Dziedzictwa” Nana i Poyraz ledwo zaczynają cieszyć się podróżą poślubną, a już dostają wiadomość, która stawia wszystko na głowie. Zamiast spokoju czeka ich szybki powrót i kolejne trudne rozmowy. Do tego w otoczeniu bohaterów narasta napięcie, które może odbić się na ich relacjach.

Zatroskana Nana z serialu Dziedzictwo rozmawia przez telefon. O streszczeniu odcinka 1005 przeczytasz na Eska.
Autor: YouTube/Legacy/ Materiały prasowe

Ostatnie odcinki „Dziedzictwa” kręciły się wokół podstępu Cansel i Sibel, które posunęły się do skrajności. Otruły małego Yusufa, bo liczyły, że jego choroba zmusi Nanę i Poyraza do przerwania podróży poślubnej. W tym czasie Poyraz szykował romantyczny wieczór i chciał wreszcie powiedzieć Nanie, co do niej czuje, ale wszystko przerwał telefon od Cennet. Do tego Aynur postanowiła zacząć od nowa i przyjęła propozycję Kvana, żeby choć na chwilę odsunąć od siebie myśli o Sinanie. Jak te wydarzenia odbiją się na rodzinnej atmosferze?

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"Dziedzictwo" odc. 1005 - streszczenie

Aynur postanawia dać Kvanowi szansę, bo wierzy, że dzięki tej relacji łatwiej jej będzie zapomnieć o Sinanie. Nana i Poyraz przerywają podróż poślubną, gdy dostają wiadomość o zatruciu pokarmowym Yusufa. Na szczęście chłopiec szybko dochodzi do siebie i cieszy się, widząc ich razem. Wprost mówi, że chce, aby zostali małżeństwem na zawsze. Poyraz z kolei subtelnie daje Nanie do zrozumienia, że zamierza wyznać jej miłość. Tymczasem w domu prokuratora atmosfera robi się coraz cięższa, a kiedy Aynur spóźnia się do pracy, Sinan ostro ją krytykuje i wcale nie jest sprawiedliwy.

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Jeśli chcesz obejrzeć kolejny odcinek „Dziedzictwa” i nie przegapić dalszych losów Nany i Poyraza, zapisz tę datę. Odcinek 1005 zostanie wyemitowany 18 sierpnia 2026 roku na TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial o miłości, rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach. Na początku historia skupiała się na Seher i Yamanie, ale z czasem pojawiły się kolejne wątki i nowi bohaterowie. Teraz najwięcej dzieje się wokół Nany i Poyraza, którzy próbują układać sobie życie mimo kolejnych przeszkód. W obsadzie serialu występują:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)

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