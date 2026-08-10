Barwy szczęścia. Tolek pozna w końcu datę rozwodu. Basia szybko odkryje prawdę o jego uczuciach

Tolek odbierze wezwanie z sądu

Na początku 19. sezonu Tolek otrzyma istotną informację. Koszyk od dawna wypatrywał wieści o rozwodzie z Irenką, aż wreszcie w jego skrzynce wyląduje awizo.

Zamiast kierować się prosto na pocztę, uda się z dokumentem do lokalu Blondyny. W „Sezonovym” spotka Józefinę (Elżbieta Jarosik) i od razu podzieli się z nią swoimi przewidywaniami.

– Jak nic z sądu

Józefina zareaguje ze swoim typowym poczuciem humoru. Zapyta Tolka, czy powinna składać mu gratulacje, czy też wyrazić współczucie.

Anatol z kolei uzna, że nie ma powodu do radości, ani do smutku.

– Ani to sukces, ani tragedia. Ot, sprawa do załatwienia

Tolek marzy o szybkim końcu małżeństwa

Józefina zacznie dociekać, czy Tolek próbował jeszcze ratować swój związek. Szybko okaże się, że mężczyzna nie chce wracać do relacji, w której czuł się tłamszony przez żonę.

Jasno da do zrozumienia, że jego głównym celem jest jak najszybsze zakończenie całej sprawy.

– Zależy mi, żebym ten rozwód szybko miał z głowy

Tolek zacznie już fantazjować o tym, jak będzie wyglądało jego życie po odzyskaniu wolności. Wyobraża sobie, że będzie mógł bez ograniczeń spędzać czas z przyjaciółmi, grać w brydża i brać udział w spotkaniach towarzyskich pełnych „tańców i degustacji”.

Józefina pochwali jego dobry nastrój, ale będzie przypuszczać, że to tylko poza.

„Zawsze zapalam się od nowa”

Rawiczowa szybko zorientuje się, że Tolek wcale nie podchodzi do rozwodu tak chłodno, jak stara się udawać. Mężczyzna będzie jednak twardo obstawał przy swoim.

– Trudno cię zgasić

Anatol z uśmiechem odpowie:

– Kobietom się udaje...

Zaraz potem rzuci jednak coś, co ujawni, że pod płaszczykiem humoru kryje się głębsza myśl.

– Niczym świeczkę mnie zdmuchują. Ale zawsze zapalam się od nowa

To zdanie doskonale obrazuje jego podejście do kolejnych życiowych trudności. Tolek nie chce żyć przeszłością i nieudanym małżeństwem, ale to wcale nie oznacza, że rozstanie z Irenką po nim spływa.

Basia odkryje prawdziwe emocje Tolka

Kiedy Tolek wróci do domu, poinformuje Basię (Sławomira Łozińska), że otrzymał wezwanie na rozprawę. Jeśli wszystko pójdzie gładko, wiosną będzie już wolnym człowiekiem.

– Mam termin na kwiecień

Zaraz potem rzuci swoim stałym tekstem:

– Wiosna, nowy początek.

Basia nie uwierzy jednak w jego radosne wizje. Zna swojego lokatora bardzo dobrze i od razu zauważy, że Tolek próbuje zbagatelizować sprawę rozwodu.

Kobieta będzie zdawała sobie sprawę, że w głębi duszy Anatol jest smutny. Jego związek z Irenką miał być dla niego nowym rozdziałem, a tymczasem okazał się fiaskiem.

– Tu nie musisz niczego udawać

Tolek zaprzeczy jednak, jakoby przed nią cokolwiek ukrywał.

– Nie udaję

W końcu jednak przyzna, że rozwód traktuje jako własną porażkę. Mimo to nie ma zamiaru się załamywać. Uzna, że skoro nie udało się ocalić małżeństwa, to czas patrzeć w przyszłość.

Czy sąd orzeknie rozwód już podczas pierwszej rozprawy? Jak Tolek zniesie spotkanie z żoną? I czy Irenka przystanie na rozwód bez orzekania o winie?

Tego widzowie dowiedzą się w swoim czasie. Nowe odcinki 19. sezonu „Barw szczęścia” zadebiutują na antenie TVP2 po przerwie wakacyjnej, 7 września.

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