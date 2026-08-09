W ostatnich odcinkach "Dziedzictwa" emocje mocno przyspieszyły, gdy Nana i Poyraz kontynuowali podróż poślubną. Z każdym dniem byli sobie coraz bliżsi, aż w końcu Poyraz postanowił powiedzieć Nanie wprost, co do niej czuje. W tym samym czasie Sinan próbował odzyskać Aynur i napisał do niej list z prośbą o spotkanie w parku. Doszło jednak do pomyłki, bo Aynur uznała, że list był przeznaczony dla kogoś innego. W efekcie Aynur przyszła na spotkanie ze sklepikarzem, a Sinan został z niczym i jego intencje znów zaczęły budzić wątpliwości. Jak to nieporozumienie odbije się na ich relacjach w kolejnych odcinkach?

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Dziedzictwo" odc. 1004 - streszczenie

W odcinku 1004 Cansel i Sibel decydują się na drastyczny krok i podtruwają Yusufa. Liczą na to, że nagła choroba chłopca zmusi Nanę i Poyraza do przerwania wyjazdu i szybkiego powrotu do domu. W tym czasie Poyraz szykuje romantyczną niespodziankę i chce wreszcie wyznać Nanie miłość. Jego plan przerywa jednak telefon od Cennet i cały wieczór nagle układa się inaczej, niż zakładał. Aynur chce w końcu odciąć się od przeszłości. Przyjmuje ofertę Kvana, bo wierzy, że to pomoże jej raz na zawsze zerwać z Sinanem.

Dziedzictwo" odc. 1004 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli śledzisz losy bohaterów "Dziedzictwa", odcinek obejrzysz po południu. Serial jest emitowany na TVP1, więc łatwo nadążyć za kolejnymi odcinkami. Każdy odcinek popycha tę historię do przodu i dokłada kolejne komplikacje w relacjach bohaterów. Odcinek 1004 zostanie wyemitowany w poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku o 16:00 na TVP1.

Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial o miłości, rodzinnych tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów. Fabuła skupia się na bohaterach, których życie splata się w dramatycznych okolicznościach, a wszystko zaczyna się od walki o opiekę nad małym Yusufem. Choć na przestrzeni sezonów obsada się zmieniała, serial nadal przyciąga widzów wyrazistymi postaciami i walką o rodzinne szczęście. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)