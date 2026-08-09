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W ostatnich odcinkach "Dziedzictwa" emocje mocno przyspieszyły, gdy Nana i Poyraz kontynuowali podróż poślubną. Z każdym dniem byli sobie coraz bliżsi, aż w końcu Poyraz postanowił powiedzieć Nanie wprost, co do niej czuje. W tym samym czasie Sinan próbował odzyskać Aynur i napisał do niej list z prośbą o spotkanie w parku. Doszło jednak do pomyłki, bo Aynur uznała, że list był przeznaczony dla kogoś innego. W efekcie Aynur przyszła na spotkanie ze sklepikarzem, a Sinan został z niczym i jego intencje znów zaczęły budzić wątpliwości. Jak to nieporozumienie odbije się na ich relacjach w kolejnych odcinkach?
Dziedzictwo" odc. 1004 - streszczenie
W odcinku 1004 Cansel i Sibel decydują się na drastyczny krok i podtruwają Yusufa. Liczą na to, że nagła choroba chłopca zmusi Nanę i Poyraza do przerwania wyjazdu i szybkiego powrotu do domu. W tym czasie Poyraz szykuje romantyczną niespodziankę i chce wreszcie wyznać Nanie miłość. Jego plan przerywa jednak telefon od Cennet i cały wieczór nagle układa się inaczej, niż zakładał. Aynur chce w końcu odciąć się od przeszłości. Przyjmuje ofertę Kvana, bo wierzy, że to pomoże jej raz na zawsze zerwać z Sinanem.
Dziedzictwo" odc. 1004 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli śledzisz losy bohaterów "Dziedzictwa", odcinek obejrzysz po południu. Serial jest emitowany na TVP1, więc łatwo nadążyć za kolejnymi odcinkami. Każdy odcinek popycha tę historię do przodu i dokłada kolejne komplikacje w relacjach bohaterów. Odcinek 1004 zostanie wyemitowany w poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku o 16:00 na TVP1.
Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki serial o miłości, rodzinnych tajemnicach i próbach naprawienia dawnych błędów. Fabuła skupia się na bohaterach, których życie splata się w dramatycznych okolicznościach, a wszystko zaczyna się od walki o opiekę nad małym Yusufem. Choć na przestrzeni sezonów obsada się zmieniała, serial nadal przyciąga widzów wyrazistymi postaciami i walką o rodzinne szczęście. W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)