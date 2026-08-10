W ostatnich odcinkach „Akacjowej 38” nie brakowało trudnych chwil, zwłaszcza u pułkownika Valverde. Operacja zaćmy nie przyniosła poprawy i bohater wrócił do domu w ciężkim stanie. Do tego Riera ostrzegł Diego i Blankę, że Samuel miał udział w ataku na ich powóz i czyhał na życie brata. Don Felipe w porę uratował El Penę przed wyrokiem śmierci, a Samuel przejął od Carmen opiekę nad małym Moisesem. Gdy dziecko zniknęło, rodzice wpadli w panikę, a chwilę później wyszło na jaw, że chłopiec zachorował i trafił do szpitala. Co tak naprawdę planuje Samuel?

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"Akacjowa 38" odc. 936 - streszczenie

W odcinku 936 Samuel zabiera gorączkującego Moisesa do szpitala. Diego i Blanca od razu wyczuwają podstęp, ale postanawiają grać dalej i udawać, że dali się nabrać. Na miejscu okazuje się, że dziecko wygląda na zdrowe i nic nie wskazuje na chorobę. Tymczasem pułkownik Valverde wciąż nie odzyskuje wzroku po operacji. Wraca do domu przybity, zamyka się w sobie i unika innych. Z kolei Lolita drży o reakcję Antonito, bo przypadkiem zniszczyła jego nowy wynalazek. Żeby nie doszło do awantury, najpierw zaciąga go do łóżka, a potem podaje mu ziołowy wywar, który ma go uśpić.

"Akacjowa 38" odc. 936 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

„Akacjową 38” można oglądać na TVP1 w popołudniowej ramówce. Odcinek 936 zostanie wyemitowany we wtorek 18 sierpnia 2026 roku o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o kilku mieszczańskich rodzinach z kamienicy przy tytułowej ulicy. Każdy z lokatorów ma swoje sekrety i marzenia, a codzienne sprawy szybko mieszają się tu z dramatami i romansami. W serialu występują:

Amparo Fernandez

Arantxa Aranguren

Inma Perez

Juanma Navas

Marc Parejo

Roger Berruezo

Sandra Marchena

Sara Miquel

Sheyla Farina