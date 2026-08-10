W poprzednim odcinku „Panny młodej” padło kilka ważnych słów, które mocno namieszały w relacjach między bohaterami. Mine bardzo ucieszyła się z wieści o ciąży cioci Hancer. Przez chwilę wyglądało na to, że w domu zapanuje spokój. Sielanka nie trwała długo, bo wspólna kolacja z Melihem i jego żoną szybko zrobiła się napięta przez chłód Cihana. Cihan przy wszystkich oznajmił, że skreślił ukochaną i zamknął ten rozdział. Goście od razu zareagowali. Oburzony Melih wziął dziewczynę w obronę i przypomniał, że rodzinny majątek nigdy nie był dla niej najważniejszy. Czego zatem można się spodziewać w kolejnym odcinku?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

"Panna młoda" odc. 174 - streszczenie

W odcinku 174 Aysu widzi coś, co od razu budzi podejrzenia. Zauważa, jak Hancer nocą wymyka się z rezydencji. Jeśli wieść o jej wyjściu rozejdzie się po domu, Hancer może mieć poważne kłopoty. Tymczasem Derya przypadkiem wpada na trop tajemnicy, którą Yonca ukrywała za wszelką cenę. Nie zamierza od razu dzielić się tym z innymi. Woli rozegrać sprawę po swojemu tak, by zyskać przewagę i jednocześnie zabezpieczyć interesy Yoncy. Na dokładkę Fadime obarcza Hancer winą za wszystkie ostatnie problemy rodziny.

"Panna młoda" odc. 174 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na ciąg dalszy losów Hancer i Cihana nie trzeba będzie długo czekać. Serial jest emitowany regularnie na antenie TVP2 w popołudniowym paśmie. Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz sobie datę emisji, bo w tej historii zwroty akcji pojawiają się jeden po drugim. Odcinek 174 zobaczysz na TVP2 we wtorek 18 sierpnia 2026 roku o 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, młodej, silnej kobiecie, która dla chorego brata decyduje się wejść do wpływowej rodziny. W jej życiu pojawia się Cihan, dziedzic fortuny. Zaaranżowane małżeństwo z czasem przeradza się w uczucie, którego nikt się nie spodziewał. Na ich drodze szybko stają intrygi Mukadder i obecność byłej żony Cihana. Mimo to oboje próbują zawalczyć o wspólne jutro. Widzów przyciągają tu barwne postacie i gęste relacje, pokazane na tle tureckiej codzienności. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin