W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" oglądaliśmy początek wspólnego wyjazdu świeżo upieczonych małżonków. Nana bała się spędzać czas sam na sam z mężem, więc na wszelkie sposoby próbowała unikać jego towarzystwa. W tym czasie Ibrahim i Czarna próbowali wylosować imię dla dziecka, ale przez niefortunny zbieg okoliczności doszło do pomyłki. Aynur zaczęła zauważać, że Sinan jest nią zainteresowany, ale Ezgi i Isil próbowały przekonać ją, że mężczyzna ma kogoś innego. Za „dowód” posłużyła bransoletka z inicjałami, a to tylko dolało oliwy do ognia i jeszcze bardziej namieszało Aynur w głowie. Jak te wszystkie niedopowiedzenia wpłyną na dalszy rozwój wydarzeń?

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"Dziedzictwo" odc. 1003 - streszczenie

W odcinku 1003 Nana i Poyraz wciąż są w podróży poślubnej i z każdym dniem coraz bardziej się do siebie zbliżają. Wspólny czas sprawia, że między małżonkami znika dystans, a ich relacja staje się coraz bliższa. W pewnym momencie Poyraz decyduje się na szczerość i w końcu wyznaje Nanie miłość. Tymczasem Sinan chce zbliżyć się do Aynur i pisze do niej list z zaproszeniem do parku. Szybko dochodzi jednak do nieporozumienia, bo Aynur jest przekonana, że list tak naprawdę jest do Ezgi. Zamiast spotkania z Sinanem wybiera randkę z miejscowym sklepikarzem, który od dawna jest w niej zakochany.

"Dziedzictwo" odc. 1003 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejny odcinek nie trzeba długo czekać. "Dziedzictwo" można oglądać regularnie w TVP1, a widzowie śledzą kolejne perypetie Nany i Poyraza. Warto zarezerwować sobie popołudnie, żeby nie przegapić nowego odcinka. Odcinek 1003 zostanie wyemitowany w niedzielę 16 sierpnia 2026 roku o 16:00 w TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial z wieloma wątkami, w którym przewijają się tematy lojalności i szukania szczęścia po trudnych przejściach. W pierwszych sezonach w centrum historii byli Seher i Yaman, ale z czasem fabuła poszła w inną stronę i pojawili się nowi bohaterowie. Teraz serial skupia się na Nanie i Poyrazie, którzy próbują ułożyć sobie życie mimo kolejnych przeszkód. Zwroty akcji sprawiają, że serial wciąż trzyma widzów przy ekranach. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)