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W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" oglądaliśmy początek wspólnego wyjazdu świeżo upieczonych małżonków. Nana bała się spędzać czas sam na sam z mężem, więc na wszelkie sposoby próbowała unikać jego towarzystwa. W tym czasie Ibrahim i Czarna próbowali wylosować imię dla dziecka, ale przez niefortunny zbieg okoliczności doszło do pomyłki. Aynur zaczęła zauważać, że Sinan jest nią zainteresowany, ale Ezgi i Isil próbowały przekonać ją, że mężczyzna ma kogoś innego. Za „dowód” posłużyła bransoletka z inicjałami, a to tylko dolało oliwy do ognia i jeszcze bardziej namieszało Aynur w głowie. Jak te wszystkie niedopowiedzenia wpłyną na dalszy rozwój wydarzeń?
"Dziedzictwo" odc. 1003 - streszczenie
W odcinku 1003 Nana i Poyraz wciąż są w podróży poślubnej i z każdym dniem coraz bardziej się do siebie zbliżają. Wspólny czas sprawia, że między małżonkami znika dystans, a ich relacja staje się coraz bliższa. W pewnym momencie Poyraz decyduje się na szczerość i w końcu wyznaje Nanie miłość. Tymczasem Sinan chce zbliżyć się do Aynur i pisze do niej list z zaproszeniem do parku. Szybko dochodzi jednak do nieporozumienia, bo Aynur jest przekonana, że list tak naprawdę jest do Ezgi. Zamiast spotkania z Sinanem wybiera randkę z miejscowym sklepikarzem, który od dawna jest w niej zakochany.
"Dziedzictwo" odc. 1003 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Na kolejny odcinek nie trzeba długo czekać. "Dziedzictwo" można oglądać regularnie w TVP1, a widzowie śledzą kolejne perypetie Nany i Poyraza. Warto zarezerwować sobie popołudnie, żeby nie przegapić nowego odcinka. Odcinek 1003 zostanie wyemitowany w niedzielę 16 sierpnia 2026 roku o 16:00 w TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki serial z wieloma wątkami, w którym przewijają się tematy lojalności i szukania szczęścia po trudnych przejściach. W pierwszych sezonach w centrum historii byli Seher i Yaman, ale z czasem fabuła poszła w inną stronę i pojawili się nowi bohaterowie. Teraz serial skupia się na Nanie i Poyrazie, którzy próbują ułożyć sobie życie mimo kolejnych przeszkód. Zwroty akcji sprawiają, że serial wciąż trzyma widzów przy ekranach. W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)