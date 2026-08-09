W ostatnich odcinkach "Akacjowej 38" na pierwszy plan wyszły finansowe i osobiste problemy mieszkańców madryckiej kamienicy. Inigo, mimo kuszącej propozycji don Ramona, uparł się, że nie sprzeda lokalu La Deliciosa. Flora widziała to zupełnie inaczej. Potrzebowała pieniędzy, bo chciała ratować El Penę przed poważnymi konsekwencjami prawnymi. W tym samym czasie Samuel podzielił spadek po ojcu, ale Diego zaczął podejrzewać, że brat sfałszował list rzekomo wysłany z sanatorium. Lolita była wściekła na Antonito. Zamiast spędzać z nią czas, całymi dniami siedział nad nowym wynalazkiem. Sprawy dodatkowo skomplikował list od Riery. Zapowiedział Diegowi, że ma dla niego ważne informacje. Co Riera powie Diegowi podczas spotkania?

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"Akacjowa 38" odc. 935 - streszczenie

Pułkownik Valverde przejdzie operację zaćmy, ale zabieg nie przyniesie oczekiwanych efektów. Riera powie Diegowi i Blance wprost, że Samuel brał udział w ataku na ich powóz i próbował zabić własnego brata. Don Felipe zrobi wszystko, by uratować El Penę przed karą śmierci. Samuel bierze od Carmen opiekę nad małym Moisesem. To uruchamia lawinę kolejnych wydarzeń. Gdy Diego i Blanca wrócą do domu, zastaną pustkę. Samuel i Moises znikną bez śladu. Szybko okaże się jednak, że chłopiec zachorował i trafił do szpitala.

"Akacjowa 38" odc. 935 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Akacjowa 38" ma w Polsce wierną widownię, która regularnie śledzi losy mieszkańców Madrytu. Nowe odcinki są emitowane na TVP1. Serial można oglądać w dni powszednie, więc łatwo być na bieżąco z intrygami i romansami bohaterów. Odcinek 935 trafi do ramówki w poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku. Emisja odcinka 935 w TVP1 odbędzie się 17 sierpnia 2026 roku o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa rozgrywająca się w Madrycie na początku XX wieku. Serial opowiada o mieszkańcach eleganckiej kamienicy, gdzie codziennie krzyżują się światy arystokracji i służby. Widzowie chwalą go za barwne postacie, dopracowane kostiumy i zwroty akcji, które trzymają w napięciu. Polscy widzowie polubili ten serial za klimat i dobrze poprowadzone konflikty społeczne. W obsadzie są między innymi:

Amparo Fernandez

Arantxa Aranguren

Inma Perez

Juanma Navas

Marc Parejo

Roger Berruezo

Sandra Marchena

Sara Miquel

Sheyla Farina