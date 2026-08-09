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W poprzednim odcinku "Panny młodej" padło kilka wyznań, które jeszcze bardziej zamieszały w rodzinie Develioglu. Yonca powiedziała Deryi, że potajemnie widuje swoje dziecko i sama je karmi. W tym samym czasie Melih i Hancer przyjęli wyzwanie Cihana, co skończyło się ich wizytą na kolacji w rezydencji. Tayyar zdradził Deryi, gdzie jest dziecko Yoncy, które oficjalnie trafiło pod opiekę zamożnej rodziny. Po tych wydarzeniach napięcie w domu dało się wyczuć od razu. Co wydarzy się dalej?
Panna młoda" odc. 173 - streszczenie
Mine z radością przyjmuje wiadomość, że ciocia Hancer spodziewa się dziecka i na chwilę w domu robi się lżej. Do rezydencji przychodzą Melih i jego żona na zaplanowaną kolację. W trakcie spotkania Cihan chłodno mówi Hancer, że ma to już za sobą i zamknął ten rozdział. Te słowa momentalnie podnoszą temperaturę. Melih staje po stronie Hancer i wypomina Cihanowi, że jego nazwisko i majątek nigdy nie były dla niej najważniejsze.
Panna młoda" odc. 173 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"Panna młoda" wciąż trzyma widzów w napięciu, dlatego wiele osób czeka na kolejny odcinek. Jeśli chcecie być na bieżąco z losami Hancer i Cihana, zaplanujcie seans na późne popołudnie. Serial jest emitowany w TVP2. Odcinek 173 będzie można obejrzeć 17 sierpnia 2026 roku o 17:20.
Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" opowiada o Hancer, młodej kobiecie, która po śmierci rodziców szybko musiała wziąć odpowiedzialność za dom i chorego brata. Na jej drodze staje Cihan, bogaty spadkobierca. Hancer godzi się na zaaranżowane małżeństwo, bo chce zdobyć pieniądze na leczenie bliskiej osoby. Z czasem chłodny układ zaczyna przeradzać się w coś więcej, ale w rezydencji nie brakuje intryg Mukadder i napięć związanych z obecnością byłej żony Cihana, Beyzy. W obsadzie są m.in.:
- Talya Çelebi jako Hançer
- Türkseve jako Cihan
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin