"Panna młoda": streszczenie odcinka 173

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-09 18:37

W 173 odcinku "Panny młodej" emocje znów wezmą górę. Podczas wspólnej kolacji w rezydencji padną słowa, które mocno uderzą w Hancer i tylko podkręcą napięcie między bohaterami. Zamiast spokojnej rozmowy będą pretensje i coraz ostrzejsza atmosfera.

W poprzednim odcinku "Panny młodej" padło kilka wyznań, które jeszcze bardziej zamieszały w rodzinie Develioglu. Yonca powiedziała Deryi, że potajemnie widuje swoje dziecko i sama je karmi. W tym samym czasie Melih i Hancer przyjęli wyzwanie Cihana, co skończyło się ich wizytą na kolacji w rezydencji. Tayyar zdradził Deryi, gdzie jest dziecko Yoncy, które oficjalnie trafiło pod opiekę zamożnej rodziny. Po tych wydarzeniach napięcie w domu dało się wyczuć od razu. Co wydarzy się dalej?

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Panna młoda" odc. 173 - streszczenie

Mine z radością przyjmuje wiadomość, że ciocia Hancer spodziewa się dziecka i na chwilę w domu robi się lżej. Do rezydencji przychodzą Melih i jego żona na zaplanowaną kolację. W trakcie spotkania Cihan chłodno mówi Hancer, że ma to już za sobą i zamknął ten rozdział. Te słowa momentalnie podnoszą temperaturę. Melih staje po stronie Hancer i wypomina Cihanowi, że jego nazwisko i majątek nigdy nie były dla niej najważniejsze.

Panna młoda" odc. 173 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Panna młoda" wciąż trzyma widzów w napięciu, dlatego wiele osób czeka na kolejny odcinek. Jeśli chcecie być na bieżąco z losami Hancer i Cihana, zaplanujcie seans na późne popołudnie. Serial jest emitowany w TVP2. Odcinek 173 będzie można obejrzeć 17 sierpnia 2026 roku o 17:20.

Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, młodej kobiecie, która po śmierci rodziców szybko musiała wziąć odpowiedzialność za dom i chorego brata. Na jej drodze staje Cihan, bogaty spadkobierca. Hancer godzi się na zaaranżowane małżeństwo, bo chce zdobyć pieniądze na leczenie bliskiej osoby. Z czasem chłodny układ zaczyna przeradzać się w coś więcej, ale w rezydencji nie brakuje intryg Mukadder i napięć związanych z obecnością byłej żony Cihana, Beyzy. W obsadzie są m.in.:

  • Talya Çelebi jako Hançer
  • Türkseve jako Cihan
  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Talya Çelebi, Hancer z Panny Młodej
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