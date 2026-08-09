W poprzednim odcinku "Panny młodej" padło kilka wyznań, które jeszcze bardziej zamieszały w rodzinie Develioglu. Yonca powiedziała Deryi, że potajemnie widuje swoje dziecko i sama je karmi. W tym samym czasie Melih i Hancer przyjęli wyzwanie Cihana, co skończyło się ich wizytą na kolacji w rezydencji. Tayyar zdradził Deryi, gdzie jest dziecko Yoncy, które oficjalnie trafiło pod opiekę zamożnej rodziny. Po tych wydarzeniach napięcie w domu dało się wyczuć od razu. Co wydarzy się dalej?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

Panna młoda" odc. 173 - streszczenie

Mine z radością przyjmuje wiadomość, że ciocia Hancer spodziewa się dziecka i na chwilę w domu robi się lżej. Do rezydencji przychodzą Melih i jego żona na zaplanowaną kolację. W trakcie spotkania Cihan chłodno mówi Hancer, że ma to już za sobą i zamknął ten rozdział. Te słowa momentalnie podnoszą temperaturę. Melih staje po stronie Hancer i wypomina Cihanowi, że jego nazwisko i majątek nigdy nie były dla niej najważniejsze.

Panna młoda" odc. 173 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Panna młoda" wciąż trzyma widzów w napięciu, dlatego wiele osób czeka na kolejny odcinek. Jeśli chcecie być na bieżąco z losami Hancer i Cihana, zaplanujcie seans na późne popołudnie. Serial jest emitowany w TVP2. Odcinek 173 będzie można obejrzeć 17 sierpnia 2026 roku o 17:20.

Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" opowiada o Hancer, młodej kobiecie, która po śmierci rodziców szybko musiała wziąć odpowiedzialność za dom i chorego brata. Na jej drodze staje Cihan, bogaty spadkobierca. Hancer godzi się na zaaranżowane małżeństwo, bo chce zdobyć pieniądze na leczenie bliskiej osoby. Z czasem chłodny układ zaczyna przeradzać się w coś więcej, ale w rezydencji nie brakuje intryg Mukadder i napięć związanych z obecnością byłej żony Cihana, Beyzy. W obsadzie są m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin