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W poprzednim odcinku "La Promesy" Adriano w końcu zdobył się na szczerość wobec Cataliny i opowiedział jej o zdradzie swojej byłej narzeczonej. Ta rozmowa nie przyniosła ulgi. Szybko przerodziła się w ostrą kłótnię. W tym samym czasie Ricardo otworzył się przed Rómulem i wyznał, jak silne uczucie łączyło go ze zmarłą Píą. Lope próbował wytłumaczyć, co wydarzyło się podczas nocnego wypadku na skarpie, ale nie wszyscy w domu mu uwierzyli. Simona poniosła konsekwencje, bo złamała zakaz i powiedziała Catalinie o niedawnej tragedii. Do czego doprowadzą te wyznania i kolejne spięcia?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 456 - streszczenie
Do La Promesy przyjeżdża fotograf, co dla mieszkańców jest niecodziennym wydarzeniem. José Juan przekazuje wiadomość o możliwym przełomie na froncie. Dla jednych to promyk nadziei, dla innych powód do niepokoju. Santos posuwa się coraz dalej i nieustannie osacza Verę. Kobieta zaczyna czuć się niepewnie nawet w pracy. María i Salvador natrafiają na wstrząsającą prawdę o synu Virtudes. Manuel z kolei mówi Currowi o obietnicy, którą wcześniej złożył Martinie.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 456 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Na kolejny odcinek widzowie nie będą musieli długo czekać. Serial wciąż ma wierną widownię, a historia Jany i Manuela regularnie trzyma w napięciu. Odcinki są emitowane w dni powszednie, więc na dalszy ciąg nie trzeba długo czekać. Odcinek 456 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 17 sierpnia 2026 o godzinie 15:05 na antenie TVP2.
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy osadzony w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Historia opowiada o Janie, młodej kobiecie, która próbuje wymierzyć sprawiedliwość za krzywdy wyrządzone jej rodzinie przed laty. Akcja rozgrywa się w luksusowej rezydencji rodu Luján, gdzie życie arystokracji miesza się z codziennością służby. Serial łączy romans, dramat obyczajowy i wątek kryminalny. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)