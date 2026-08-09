"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 456

Redakcja Eska Cinema
aszu
2026-08-09 18:35

W 456. odcinku "La Promesy" atmosfera w rezydencji gęstnieje. Vera coraz mocniej odczuwa, że Santos nie daje jej spokoju i nie cofa się przed kontrolą. Do tego do La Promesy docierają wiadomości z zewnątrz, które stawiają pod znakiem zapytania to, na co liczyli mieszkańcy.

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Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku "La Promesy" Adriano w końcu zdobył się na szczerość wobec Cataliny i opowiedział jej o zdradzie swojej byłej narzeczonej. Ta rozmowa nie przyniosła ulgi. Szybko przerodziła się w ostrą kłótnię. W tym samym czasie Ricardo otworzył się przed Rómulem i wyznał, jak silne uczucie łączyło go ze zmarłą Píą. Lope próbował wytłumaczyć, co wydarzyło się podczas nocnego wypadku na skarpie, ale nie wszyscy w domu mu uwierzyli. Simona poniosła konsekwencje, bo złamała zakaz i powiedziała Catalinie o niedawnej tragedii. Do czego doprowadzą te wyznania i kolejne spięcia?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 456 - streszczenie

Do La Promesy przyjeżdża fotograf, co dla mieszkańców jest niecodziennym wydarzeniem. José Juan przekazuje wiadomość o możliwym przełomie na froncie. Dla jednych to promyk nadziei, dla innych powód do niepokoju. Santos posuwa się coraz dalej i nieustannie osacza Verę. Kobieta zaczyna czuć się niepewnie nawet w pracy. María i Salvador natrafiają na wstrząsającą prawdę o synu Virtudes. Manuel z kolei mówi Currowi o obietnicy, którą wcześniej złożył Martinie.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 456 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejny odcinek widzowie nie będą musieli długo czekać. Serial wciąż ma wierną widownię, a historia Jany i Manuela regularnie trzyma w napięciu. Odcinki są emitowane w dni powszednie, więc na dalszy ciąg nie trzeba długo czekać. Odcinek 456 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 17 sierpnia 2026 o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy osadzony w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Historia opowiada o Janie, młodej kobiecie, która próbuje wymierzyć sprawiedliwość za krzywdy wyrządzone jej rodzinie przed laty. Akcja rozgrywa się w luksusowej rezydencji rodu Luján, gdzie życie arystokracji miesza się z codziennością służby. Serial łączy romans, dramat obyczajowy i wątek kryminalny. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La Promesa - pałac tajemnic: streszczenie odcinka 452
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic