W poprzednim odcinku "La Promesy" Adriano w końcu zdobył się na szczerość wobec Cataliny i opowiedział jej o zdradzie swojej byłej narzeczonej. Ta rozmowa nie przyniosła ulgi. Szybko przerodziła się w ostrą kłótnię. W tym samym czasie Ricardo otworzył się przed Rómulem i wyznał, jak silne uczucie łączyło go ze zmarłą Píą. Lope próbował wytłumaczyć, co wydarzyło się podczas nocnego wypadku na skarpie, ale nie wszyscy w domu mu uwierzyli. Simona poniosła konsekwencje, bo złamała zakaz i powiedziała Catalinie o niedawnej tragedii. Do czego doprowadzą te wyznania i kolejne spięcia?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 456 - streszczenie

Do La Promesy przyjeżdża fotograf, co dla mieszkańców jest niecodziennym wydarzeniem. José Juan przekazuje wiadomość o możliwym przełomie na froncie. Dla jednych to promyk nadziei, dla innych powód do niepokoju. Santos posuwa się coraz dalej i nieustannie osacza Verę. Kobieta zaczyna czuć się niepewnie nawet w pracy. María i Salvador natrafiają na wstrząsającą prawdę o synu Virtudes. Manuel z kolei mówi Currowi o obietnicy, którą wcześniej złożył Martinie.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 456 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejny odcinek widzowie nie będą musieli długo czekać. Serial wciąż ma wierną widownię, a historia Jany i Manuela regularnie trzyma w napięciu. Odcinki są emitowane w dni powszednie, więc na dalszy ciąg nie trzeba długo czekać. Odcinek 456 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zostanie wyemitowany 17 sierpnia 2026 o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa - pałac tajemnic" to hiszpański serial kostiumowy osadzony w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Historia opowiada o Janie, młodej kobiecie, która próbuje wymierzyć sprawiedliwość za krzywdy wyrządzone jej rodzinie przed laty. Akcja rozgrywa się w luksusowej rezydencji rodu Luján, gdzie życie arystokracji miesza się z codziennością służby. Serial łączy romans, dramat obyczajowy i wątek kryminalny. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)