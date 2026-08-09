Zmarł legendarny dziennikarz Polskiego Radia. Odszedł w dniu 83. urodzin przed finałem Tour de Pologne

Włodzimierz Rezner nie żyje. Roman Czejarek żegna legendarnego komentatora sportowego

Nie żyje Włodzimierz Rezner, ikona dziennikarstwa sportowego w Polskim Radiu, którego głosem relacjonowano najważniejsze wydarzenia kolarskie. Jego zawodowy dorobek obejmuje między innymi obecność na trzech igrzyskach olimpijskich: w Moskwie (1980 r.), Barcelonie (1992 r.) oraz Atlancie (1996 r.). Zanim usiadł przed mikrofonem, sam aktywnie uprawiał kolarstwo, a w późniejszych latach pełnił funkcję działacza Polskiego Związku Kolarskiego, zasiadając nawet w jego prezydium. Rezner relacjonował kolarskie zmagania zarówno na radiowej antenie, jak i pełniąc rolę spikera bezpośrednio na trasach wyścigów. W pamięci wielu polskich kibiców zapisał się nierozerwalnie z wyścigiem Tour de Pologne, którego 83. edycja dobiega końca. Odejście wybitnego sprawozdawcy Polskiego Radia skomentował w mediach społecznościowych Roman Czejarek, nawiązując do jego niezwykłego wkładu w popularyzację sportu.

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Odszedł Włodzimierz Rezner. W dniu swoich 83 urodzin! Pewnie czekał też na finał 83. Tour de Pologne 2026, bo kochał kolarstwo i dużo dla niego zrobił. Jeden z symboli Polskie Radio, Jedynka - Program 1 Polskiego Radia, Radio Kielce. Gigant mikrofonu, człowiek wielkiej wiedzy o sporcie (i nie tylko), pełen zapału do pracy. Po prostu dobry gość. Dziękuję, że mogliśmy się poznać

– napisał Czejarek.

Czesław Lang żegna Włodzimierza Reznera

Kariera radiowa Włodzimierza Reznera rozpoczęła się w latach 70., kiedy to dołączył do rozgłośni Radia Kielce, skąd następnie trafił do centrali Polskiego Radia. Za swoje nieocenione zasługi na rzecz sportu i dziennikarstwa został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Znakomity dziennikarz odszedł z tego świata w nocy z 8 na 9 sierpnia, na krótko przed finałem wyścigu Tour de Pologne, po walce z chorobą nowotworową. Słowa pożegnania przekazał również Czesław Lang, dyrektor generalny Tour de Pologne i legenda polskiego kolarstwa.

Z ogromnym smutkiem żegnam Włodzimierza Reznera - człowieka, który był dla mnie kimś znacznie więcej niż tylko wielkim znawcą i miłośnikiem kolarstwa. Był mi bardzo bliski i przez wiele lat mogłem liczyć na jego obecność, życzliwość i wsparcie. Włodek był ze mną w najważniejszych momentach mojej sportowej drogi – podczas igrzysk olimpijskich, Wyścigu Pokoju i wielu innych chwil, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Kiedy przychodziły trudne momenty i kontuzje, potrafił nie tylko doradzić, ale przede wszystkim być obok i otoczyć mnie opieką. Takich ludzi się nie zapomina

– podsumował wicemistrz olimpijski z Moskwy.

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