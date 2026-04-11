Dziedzictwo, odcinki 895-899: Poyraz zostaje spoliczkowany przez Nanę, a Ferit ukrywa spotkania z Leylą

W poprzednich odcinkach (888-894) Doga z pomocą Nese zorganizowała przyjęcie, na którym próbowała zbliżyć do siebie Ayse i Ferita, jednak oboje tłumili uczucia, choć napięcie między nimi rosło i nasiliło się po kolejnych wydarzeniach. Sinan niesłusznie oskarżał Aynur, a ich relacja była pełna nieporozumień, aż w końcu zdobył się na przeprosiny. Poyraz i Nana wpadli na trop Nazli, lecz Trucizna zdołał uciec i zagroził życiu dziewczyny, żądając wydania Nany i Yusufa. Nana zdobyła się na bardzo odważny krok i oddała się w jego ręce, by ratować siostrę Poyraza, jednak obie zostały uwięzione. Ostatecznie dzięki determinacji Poyraza doszło do konfrontacji, w której uratował Nanę i Nazli, zabił Szakala i doprowadził do aresztowania Trucizny. W tym czasie Ferit wrócił do pracy przy wsparciu prokurator Leyli, co wzbudziło zazdrość Ayse, która po reakcji alergicznej została uratowana przez byłego męża, co zbliżyło ich do siebie. Po tych wydarzeniach Nana wracała do zdrowia, a relacje bohaterów pozostawały skomplikowane, zwłaszcza gdy Derya podszyła się pod Leylę, by zdobyć uczucia Ferita.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 895

Cansel knuje plan przejęcia fortuny. Cansel ma chrapkę na majątek Kyrymlych, dlatego przymila się do Nany i Yusufa oraz próbuje przeciągnąć na swoją stronę Cennet. W ramach intrygi zabiera domowników i Yusufa na spacer, a następnie zamyka Poyraza i Nanę w jednym pokoju. Po powrocie Cennet jest w szoku, zastając ich razem.

Mert nie wybacza Nazli jej lekkomyślności. Choć Nazli jest już bezpieczna, Mert wciąż nie potrafi ukryć złości na nią za to, że naraziła się na niebezpieczeństwo i wpakowała w poważne kłopoty.

Derya podszywa się pod siostrę i manipuluje sytuacją na komisariacie. Derya, udając swoją siostrę, pojawia się na komisariacie, czym wzbudza zdziwienie Ferita swoim nietypowym zachowaniem. Ferit proponuje, by do zespołu dołączyła Ayse, jednak Derya pozornie konsultując to z komendantem, daje do zrozumienia, że nie chce z nią współpracować.

Ayse zaczyna podejrzewać relację między prokuratorką a Feritem. Przypadkiem podsłuchując rozmowę Deryi z komendantem, Ayse nabiera przekonania, że coś łączy prokuratorkę i Ferita, co dodatkowo wpływa na jej postrzeganie całej sytuacji.

Sinan lekceważy Aynur przed wizytą ważnego gościa. Sinan przygotowuje się na przyjazd swojego mentora, światowej sławy profesora, jednak wyśmiewa Aynur, gdy ta proponuje pomoc przy organizacji kolacji, okazując jej brak szacunku.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 896

Sinan nie radzi sobie z organizacją kolacji dla profesora. Sinan ma poważne trudności z przygotowaniem kolacji na cześć swojego mentora. Urażona jego zachowaniem Aynur deklaruje, że sama zajmie się przygotowaniem wyszukanych dań, mimo że w rzeczywistości nie ma w tym doświadczenia.

Doga chce widzieć rodziców razem. Ayse przypomina sobie o konieczności zapisania Dogy do szkoły, jednak dziewczynka stanowczo upiera się, by na miejsce pojechać w towarzystwie obojga rodziców.

Derya manipuluje, by zbliżyć się do Ferita. Derya robi wszystko, aby Ayse nie mogła skontaktować się z Feritem. Jednocześnie stara się oczarować policjanta i jak najlepiej odgrywać rolę swojej siostry, choć Ferit zaczyna dostrzegać niepokojące zmiany w zachowaniu prokuratorki.

Cennet obawia się relacji Poyraza i Nany. Zaniepokojona Cennet zaczyna podejrzewać, że między Poyrazem a Naną rodzi się uczucie, dlatego wprost pyta o to syna. Ten żartobliwie przyznaje, że zakochał się w Nanie, nie zdając sobie sprawy, że dziewczyna przypadkiem to słyszy.

Nana błędnie odczytuje intencje Poyraza. Po usłyszanym wyznaniu Nana jest przekonana, że Poyraz naprawdę coś do niej czuje, dlatego gdy zaprasza ją na wspólną herbatę na mieście, spodziewa się, że wyzna jej swoje uczucia.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 897

Nana odkrywa prawdę o „wyznaniu” Poyraza. Nana przypadkiem podsłuchuje rozmowę Cennet i Cansel, z której wynika, że Poyraz tylko żartował, mówiąc o zakochaniu. Uświadamia sobie swoją pomyłkę i próbuje przeprosić go za to, że spoliczkowała go pod wpływem błędnych emocji.

Ayse martwi się zniknięciem Ferita. Zaniepokojona brakiem kontaktu z Feritem, Ayse zaczyna podejrzewać, że mogło mu się coś stać i postanawia sprawdzić pobliskie szpitale. Po drodze Ayse zauważa jednak byłego męża w parku w towarzystwie Deryi. Jest oburzona, że Ferit spędza czas z prokuratorką zamiast zajmować się sprawami dotyczącymi ich córki. Ferit jest zaskoczony całą sytuacją i nie potrafi wyjaśnić, dlaczego jego telefon był wyciszony, co tylko pogłębia nieporozumienie między nim a Ayse.

Ayse zaczyna podejrzewać prawdziwe intencje Leyli. Po rozmowie z Feritem Ayse dochodzi do wniosku, że Leyla może coś ukrywać i nie jest szczera co do swoich zamiarów.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 898

Aynur nie radzi sobie z przygotowaniami do ważnej kolacji. W obliczu zbliżającej się wizyty profesora Aynur kompletnie nie odnajduje się w kuchni i nie potrafi sprostać wymaganiom dań wybranych przez Sinana.

Nana zostaje zmuszona do odejścia. Choć Poyraz niemal przekonuje Nanę, by została dla dobra Yusufa, sytuację komplikuje Cansel, która informuje Cennet o plotkach krążących w okolicy na temat tej dwójki. Zaniepokojona reputacją syna Cennet sugeruje Nanie wyprowadzkę, a ta ostatecznie oznajmia Poyrazowi, że następnego dnia odejdzie razem z Yusufem.

Relacja Ayse i Ferita na chwilę się poprawia. Zgodnie z zaleceniami terapeutki Ayse i Ferit spędzają razem czas, wracając do wspólnych wspomnień, co pozwala im na moment odbudować pozytywną atmosferę.

Spotkanie z Leylą ponownie komplikuje sytuację. Spokojny nastrój szybko się kończy, gdy Ferit przypomina sobie o umówionym spotkaniu z Leylą i postanawia się z nią zobaczyć.

Derya posuwa się do przemocy, by ukryć prawdę. Zaskoczona wizytą Ferita Derya robi wszystko, by nie odkrył, że przetrzymuje swoją siostrę w domu. W akcie desperacji ogłusza Leylę i próbuje jak najszybciej pozbyć się Ferita, który zaczyna nabierać coraz większych podejrzeń.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 899

Piknik przebiega w napiętej atmosferze. Poyraz dociera na piknik, gdzie Yusuf od razu angażuje go w pokaz sztuczek z piłką, a Nana czuwa nad przebiegiem zabawy. Mimo prób utrzymania luźnej atmosfery, spóźnienie Poyraza i jego tłumaczenia budzą sceptycyzm części uczestników, a napięcie między dorosłymi nie znika całkowicie, choć z czasem staje się mniej odczuwalne.

Relacja Ferita i Leyli zaczyna się psuć. Ferit spotyka roztrzęsioną Leylę, która po traumatycznym napadzie odmawia pomocy lekarzy i policji, chcąc wymazać to wydarzenie z pamięci. Sytuacja komplikuje się, gdy kobieta odkrywa, że Ferit skłamał na temat swojego pobytu w domu, co podważa jej zaufanie.

Poyraz zostaje zmuszony do zerwania kontaktu z Naną. Siostra Poyraza stanowczo zakazuje mu dalszych spotkań z Naną, wywierając na niego silną presję i grożąc ścisłym nadzorem nad jego zachowaniem.Sema łagodzi napiętą atmosferę ciepłym gestem. Na koniec dnia Sema wręcza Poyrazowi prezent i wraca z nim wspomnieniami do szkolnych lat, co pomaga choć częściowo rozładować trudną i pełną emocji atmosferę.

W domu Sinana narasta napięcie i frustracja. Sinan reaguje agresywnie nawet na drobne gesty Gürkana, co dodatkowo potęguje nerwową atmosferę i dezorientuje Aynur. Po wykonaniu polecenia przygotowania kawy kobieta zostaje odesłana wcześniej do domu.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejne odcinki 895-899 zostaną wyemitowane w dniach 20-24 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: