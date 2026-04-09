Dziedzictwo, odcinek 892: Ferit ratuje nieprzytomną Ayse, a Poyraz zabija Szakala

W poprzednim odcinku (891) W poprzednim odcinku Poyraz odnalazł Yusufa i odkrył podsłuch w telefonie Nazli, wykorzystując go, by wciągnąć Szakala w pułapkę, choć ten uciekł. Nana i Nazli uwolniły się z rąk Trucizny. Aynur domagała się przeprosin od Sinana, który początkowo nie mógł się zdobyć na gest, kupując jej nowy telefon, co pogłębiło napięcie. Gdy Aynur chciała odejść, Sinan przeprosił ją. Relacja Ferita i Leyli wywołała u Ayse silną reakcję alergiczną, a omyłkowy telefon doprowadził ją do Ferita.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 892

Ferit jest zły na Ayse za to, że nie odbiera jego telefonów. Jego gniew mija, gdy w domu znajduje byłą żonę na podłodze niemalże nieprzytomną. Okazuje się, że Ayse przez pomyłkę zażyła niewłaściwy lek, a ten wywołał ostrą reakcję alergiczną. Ferit ogłasza zawieszenie broni i troskliwie opiekuje się Ayse. Kobieta otwarcie przyznaje, że żałuje błędów przeszłości. Para nie jest świadoma, że obserwuje ich Derya, siostra Leyli. Trucizna każe Szakalowi zabić Nanę i Nazli. Choć kobietom udaje się zbiec, Szakal je dogania. Nana każe Nazli uciekać, a sama walczy z Szakalem. Poyraz odnajduje Truciznę. Choć psychopata nie chce mu powiedzieć, gdzie znajdują się Nana i Nazli, Poyrazowi udaje się je odnaleźć. Młody mężczyzna w ostatniej chwili zabija Szakala, gdy ten już miał strzelać do Nany. Trucizna zostaje aresztowany. Nana i Yusuf są już bezpieczni.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 892. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

