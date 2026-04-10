Dziedzictwo, odcinek 894: Derya przejęła tożsamość swojej siostry Leyli. Wszystko, by uwieść Ferita!

W poprzednim odcinku (893) rodzina Poyraza cieszyła się z uratowania Nazli z rąk Trucizny. Nana dochodziła do siebie w szpitalu, a Poyraz nie odstępował jej na krok, przynosząc nawet własne posiłki. Ferit i Ayse skrycie pragnęli powrotu do dawnej relacji, choć nie dopuszczali do siebie takiej myśli. Tymczasem Doga była przekonana, że jej rodzice znów będą razem, więc Ferit i Ayse postanowili zwrócić się do specjalisty, by wyjaśnił dziewczynce sytuację.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 894

Poyraz wraz z Naną i Yusufem wraca do domu. Cennet i Cansel są przekonane, że to ostatni dzień pobytu Nany i Yusufa w ich domu. Poyraz szybko wyprowadza je jednak z błędu, wyjaśniając sytuację. Choć Nana wciąż planuje odejść, okazuje się, że przed nią jeszcze długi okres rekonwalescencji. W międzyczasie Yusuf przypadkowo zwraca się do niej po imieniu, co wywołuje emocje wśród domowników. Poyraz postanawia opowiedzieć wszystkim ich prawdziwą historię, porządkując nieporozumienia.

Yusuf jest dziedzicem ogromnego majątku. Gdy Cansel się tego dowiaduje jest w niemałym szoku! Informacja również wśród innych domowników ta informacja wywołuje niedowierzanie, zmieniając ich postrzeganie chłopca i jego sytuacji.

Derya ucieka ze szpitala psychiatrycznego. Następnie ogłusza i krępuje Leylę, po czym postanawia przyjąć jej tożsamość. Jej celem jest zdobycie uczuć Ferita i zbliżenie się do niego pod fałszywą tożsamością.

Ferit i Ayse korzystają z pomocy terapeutki. Za jej namową terapeutki, starają się przypomnieć sobie dobre i szczęśliwe chwile ze swojej wspólnej przeszłości. Ma im to pomóc w odbudowaniu relacji i ponownym zbliżeniu się do siebie.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 894. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 19 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

