Wystarczy, że 3 liście zalejesz wodą, a pelargonie będą bujnie kwitły. Domowy nawóz dosłownie rozmnaża kwiaty

Domowy nawóz do pelargonii gwarantuje burzę kwiatów
Osoby pragnące cieszyć się obfitym kwitnieniem pelargonii przez całe lato, muszą rozpocząć odpowiednie nawożenie jeszcze wczesną wiosną. Wiosenne sprzątanie balkonów i tarasów to doskonały pretekst do zajęcia się tymi popularnymi roślinami, które Polacy wręcz uwielbiają za ich wygląd i stosunkowo łatwą uprawę. Aby jednak osiągnąć spektakularne efekty i zbudować odporność na szkodniki oraz groźne choroby, konieczne jest regularne dostarczanie składników pokarmowych, w tym głównie potasu i fosforu. Odżywienie pelargonii na starcie sezonu bezpośrednio przekłada się na to, jak będą prezentować się w kolejnych miesiącach. Choć na rynku znajdziemy wiele specjalistycznych preparatów, doskonałą alternatywą okazują się znacznie tańsze, domowe i naturalne nawozy do pelargonii. Wykorzystując kuchenny wywar z liści laurowych, można skutecznie pobudzić rośliny do działania, sprawiając, że wkrótce zaczną kwitnąć jak szalone, stając się największą ozdobą naszej strefy relaksu.
Jak zrobić odżywkę z liści laurowych krok po kroku?
Samodzielne przygotowanie nawozu do pelargonii z liści laurowych jest banalnie proste i błyskawiczne w przygotowaniu, a stanowi cenne źródło potasu oraz fosforu. To właśnie te dwa pierwiastki gwarantują prawidłowy rozwój i gęste obsypanie rośliny kwiatami. Przepis jest krótki. Należy wrzucić kilka liści laurowych do czystego słoika i zalać je 300 mililitrami zwykłej wody. Roztwór odstawiamy w spokojne miejsce na kilkanaście minut, by uwolnił cenne właściwości, a następnie dokładnie przecedzamy płyn. Tak przygotowanym preparatem podlewamy pelargonie regularnie, zachowując odstęp 15 dni między kolejnymi dawkami.
Wiosenna pielęgnacja pelargonii na balkonie i tarasie
Przełom marca i kwietnia, kiedy ostatecznie ustępuje ryzyko porannych przymrozków, to optymalny termin na rozpoczęcie zaawansowanych prac pielęgnacyjnych. Jeśli chcesz, aby pelargonie zdrowo rosły, musisz pamiętać o kilku istotnych regułach uprawy. Przede wszystkim zapewnij roślinom ciepłe i mocno nasłonecznione miejsce, w którym słońce operuje przez co najmniej sześć godzin dziennie.
- Odpowiednie cięcie: Pozbądź się wszelkich zniszczonych, suchych lub zajętych chorobą pędów. Resztę gałązek skróć o około jedną trzecią ich długości, dokonując cięcia tuż nad węzłem liściowym, co zmusi roślinę do wytworzenia nowych pąków.
- Przesadzanie do donic: Zapewnij swoim okazom nową, żyzną ziemię. Pojemniki muszą posiadać otwory drenażowe, aby na dnie nie gromadziła się niebezpieczna dla korzeni woda.
- Dostarczanie nawozów: Zasilanie rozpocznij około dwa tygodnie od przeniesienia do nowej ziemi. Wybieraj nawozy z dużą zawartością fosforu i potasu, zawsze aplikując je zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nawadnianie: Wodę dawkuj w sposób umiarkowany, omijając liście, co ograniczy ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Podczas upałów podlewaj kwiaty częściej, celując we wczesny ranek lub późny wieczór.