Wystarczy, że 3 liście zalejesz wodą, a pelargonie będą bujnie kwitły. Domowy nawóz dosłownie rozmnaża kwiaty

Katarzyna Kustra
2026-04-10 14:23

Aby pelargonie zachwycały swoimi kwiatami przez całe lato, wymagają odpowiedniego przygotowania po zimie. Kluczem do sukcesu jest wiosenne nawożenie. Nie musisz jednak kupować drogich preparatów w sklepach ogrodniczych. Wystarczą zaledwie trzy liście popularnej przyprawy, by stworzyć naturalną odżywkę, dzięki której rośliny będą kwitły jak szalone aż do jesieni.

Pelargonie na balkonie

Autor: Natalia Kazarina / iStock / Plus/ Getty Images

Domowy nawóz do pelargonii gwarantuje burzę kwiatów

Osoby pragnące cieszyć się obfitym kwitnieniem pelargonii przez całe lato, muszą rozpocząć odpowiednie nawożenie jeszcze wczesną wiosną. Wiosenne sprzątanie balkonów i tarasów to doskonały pretekst do zajęcia się tymi popularnymi roślinami, które Polacy wręcz uwielbiają za ich wygląd i stosunkowo łatwą uprawę. Aby jednak osiągnąć spektakularne efekty i zbudować odporność na szkodniki oraz groźne choroby, konieczne jest regularne dostarczanie składników pokarmowych, w tym głównie potasu i fosforu. Odżywienie pelargonii na starcie sezonu bezpośrednio przekłada się na to, jak będą prezentować się w kolejnych miesiącach. Choć na rynku znajdziemy wiele specjalistycznych preparatów, doskonałą alternatywą okazują się znacznie tańsze, domowe i naturalne nawozy do pelargonii. Wykorzystując kuchenny wywar z liści laurowych, można skutecznie pobudzić rośliny do działania, sprawiając, że wkrótce zaczną kwitnąć jak szalone, stając się największą ozdobą naszej strefy relaksu.

Jak zrobić odżywkę z liści laurowych krok po kroku?

Samodzielne przygotowanie nawozu do pelargonii z liści laurowych jest banalnie proste i błyskawiczne w przygotowaniu, a stanowi cenne źródło potasu oraz fosforu. To właśnie te dwa pierwiastki gwarantują prawidłowy rozwój i gęste obsypanie rośliny kwiatami. Przepis jest krótki. Należy wrzucić kilka liści laurowych do czystego słoika i zalać je 300 mililitrami zwykłej wody. Roztwór odstawiamy w spokojne miejsce na kilkanaście minut, by uwolnił cenne właściwości, a następnie dokładnie przecedzamy płyn. Tak przygotowanym preparatem podlewamy pelargonie regularnie, zachowując odstęp 15 dni między kolejnymi dawkami.

Wiosenna pielęgnacja pelargonii na balkonie i tarasie

Przełom marca i kwietnia, kiedy ostatecznie ustępuje ryzyko porannych przymrozków, to optymalny termin na rozpoczęcie zaawansowanych prac pielęgnacyjnych. Jeśli chcesz, aby pelargonie zdrowo rosły, musisz pamiętać o kilku istotnych regułach uprawy. Przede wszystkim zapewnij roślinom ciepłe i mocno nasłonecznione miejsce, w którym słońce operuje przez co najmniej sześć godzin dziennie.

  • Odpowiednie cięcie: Pozbądź się wszelkich zniszczonych, suchych lub zajętych chorobą pędów. Resztę gałązek skróć o około jedną trzecią ich długości, dokonując cięcia tuż nad węzłem liściowym, co zmusi roślinę do wytworzenia nowych pąków.
  • Przesadzanie do donic: Zapewnij swoim okazom nową, żyzną ziemię. Pojemniki muszą posiadać otwory drenażowe, aby na dnie nie gromadziła się niebezpieczna dla korzeni woda.
  • Dostarczanie nawozów: Zasilanie rozpocznij około dwa tygodnie od przeniesienia do nowej ziemi. Wybieraj nawozy z dużą zawartością fosforu i potasu, zawsze aplikując je zgodnie z zaleceniami producenta.
  • Nawadnianie: Wodę dawkuj w sposób umiarkowany, omijając liście, co ograniczy ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Podczas upałów podlewaj kwiaty częściej, celując we wczesny ranek lub późny wieczór.
