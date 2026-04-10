Bokserskie starcie Warszawy i Ciechanowa. Znani pięściarze zapraszają na wyjątkową galę

Bokserskie święto w Landowski Boxing Gym

Nadchodząca gala Landowski Boxing Night zapowiada się niezwykle interesująco. 11 kwietnia dojdzie do sportowej konfrontacji pomiędzy reprezentantami Warszawy i Ciechanowa. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie to wspierają wielkie gwiazdy polskiego boksu, co zwiastuje ogromne emocje na ringu. Zawody odbędą się w klimatycznym Landowski Boxing Gym, nazywanym często „Jaskinią Pięściarstwa”. To doskonała okazja dla kibiców, aby na własne oczy zobaczyć zawodników młodego pokolenia i poczuć specyficzną atmosferę prawdziwej sali treningowej.

Kolejna edycja Landowski Boxing Night umacnia pozycję tego cyklu na bokserskiej mapie. Twórcy imprezy celowo rezygnują z wielkich hal sportowych, wybierając surowy i autentyczny klimat Landowski Boxing Gym. Właśnie na tej sali, pełnej sportowego potu i charakteru, formę szlifowali m.in. Maciej Sulęcki, Paweł Sulęcki, Kuba Sulęcki, Tobiasz Zarzeczny i Cezary Znamiec. Za organizację widowiska odpowiada Łukasz Landowski, który gwarantuje, że w ringu nie zabraknie twardej walki.

Wtedy Tomasz Adamek dostał największą wypłatę w karierze. Tym pojedynkiem żyła cała Polska

Krzysztof Włodarczyk i Michał Cieślak zapowiadają duże emocje

Ranga nadchodzącej imprezy rośnie dzięki wsparciu utytułowanych polskich pięściarzy. Głos w sprawie gali zabrał m.in. Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, który w krótkich słowach zachęcił kibiców do śledzenia rywalizacji:

„Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. Już 11 kwietnia w Landowski Boxing Gym odbędzie się w pewnym sensie ciekawy turniej pomiędzy Warszawa - Ciechanów. Dwa mocne kluby. Dwie mocne drużyny. Będzie się działo. Do zobaczenia.”

Podobnego zdania jest również Michał Cieślak. Obecnie jeden z najlepszych polskich zawodników w ringu także zapowiedział swoją obecność i zaprosił fanów na trybuny:

„Witam wszystkich. Zapraszam na Landowski Boxing Night Warszawa - Ciechanów już 11 kwietnia. Zapraszam gorąco, bo szykuje się bardzo fajna impreza. Myślę, że będę na pewno.”

Zaangażowanie tak znanych postaci ze świata polskiego boksu niewątpliwie podnosi rangę całej imprezy. Dla kibiców rekomendacja od mistrzów to jasny sygnał, że wydarzenie będzie stało na wysokim poziomie.

Naukowiec dokładnie przebadał Mariusza Pudzianowskiego! Aż złapał się za głowę!

Szczegóły gali Landowski Boxing Night: czas i miejsce

Zbliżająca się konfrontacja Warszawa kontra Ciechanów w ramach Landowski Boxing Night została zaplanowana na 11 kwietnia. Areną zmagań będzie warszawski Landowski Boxing Gym, mieszczący się pod adresem Podczaszyńskiego 12. Pierwszy gong zabrzmi o godzinie 18:00.

Dla fanów sportów walki to doskonała okazja, aby spędzić czas w wyjątkowej atmosferze i kibicować utalentowanym pięściarzom. Organizatorzy obiecują widowisko pełne twardej walki, które może okazać się przepustką do wielkiej kariery dla młodych adeptów boksu.

Szok! Tyle Laura Grzyb zarobiła za walkę o mistrzostwo świata. To jest po prostu nie do wiary!