M jak miłość, odcinek 1926: Majka porwie Mateusza do tańca na oczach rywalki

"M jak miłość", odc. 1926: Zazdrosna Majka i pewna siebie Bogna

W najnowszej odsłonie serialu "M jak miłość" z numerem 1926 widzowie zobaczą zaciętą rywalizację o serce Mateusza. Gdy w otoczeniu Mostowiaka zjawi się urocza Bogna, zazdrosna Majka od razu przejdzie do działania. Ukochanej Tomka wcale nie spodoba się fakt, że nie jest już jedyną kobietą wokół żołnierza. Zdeterminowana rywalka pokaże, że jest gotowa na wiele, by zdobyć wymarzonego mężczyznę.

Sytuacja nabierze rumieńców, gdy Bogna z ochotą przyjmie zaproszenie Janka (Jakub Sirko) na ceremonię ślubną Michała i Eweliny. Na weselu Tomasza Rożniatowskiego i Anny Jarosik w 1926 odcinku "M jak miłość" pojawi się wystrojona, pełniąc zaszczytną rolę osoby towarzyszącej dla Mateusza. Oczywiście nie omieszka flirtować z Mostowiakiem, doprowadzając Majkę do białej gorączki!

Taniec na weselu w 1926. odcinku "M jak miłość". Reakcja Majki i Tomka

Majka w 1926 odcinku kultowej produkcji nie będzie zamierzała jednak chować głowy w piasek. Świadoma zagrożenia ze strony Bogny, zdecyduje się na odważny krok. Podczas radosnej zabawy weselnej, na oczach zgromadzonych gości, niespodziewanie porwie Mateusza do namiętnego tańca. Ta demonstracja siły nie umknie uwadze jej zszokowanej konkurentki.

- Gdzieś pojawia się mała zazdrość. Jest to dziwne dla Majki. Jakoś wcześniej to ona była obok Mateusza, a teraz nagle nagle jest Bogna... Majka zdaje sobie sprawę z tego, że trochę jest nie fair i te uczucia zazdrości pewnie nie są zbyt u niej chciane, no ale nic na to na razie nie jest w stanie poradzić. Na pewno uświadamia jej to, w którym kierunku może powinna iść - wyjaśniła Matylda Giegżno w "Kulisach M jak miłość".

- Bogna czuję, że Mateuszowi się podoba inna dziewczyna. Trudno jest się z tym pogodzić. Ale ja się nigdy nie poddaję. Pod żadnym względem... Nie boję się powiedzieć, jakie mam uczucia, emocje. Jestem bardo świadoma tych moich emocji - zapowiedziała Sherazade Wolff w "Kulisach M jak miłość".

Z doniesień portalu swiatseriali.interia.pl wynika, że całe zajście bacznie będzie obserwował Tomek. Rozgniewany zachowaniem Majki, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce, nie zwracając uwagi na fakt, że to ona zainicjowała kontakt z Mostowiakiem. Gniew Kubickiego skupi się wyłącznie na jego rywalu.

- Odwal się od mojej dziewczyny albo inaczej sobie porozmawiamy - ostrzeże go Tomek.

Wyznanie Bogny w 1926. odcinku "M jak miłość"

Również Bogna w 1926 epizodzie "M jak miłość" skoncentruje swoje działania na Mateuszu, pomijając całkowicie obecność Majki. Jej metoda dotarcia do serca ukochanego będzie jednak diametralnie różna od agresywnej postawy Tomka. Dziewczyna postawi na szczerość i otwarte okazanie swoich uczuć.

- Cieszę się, że mogliśmy spędzić razem trochę czasu, bo... jesteś dla mnie ważny. Chciałabym, żebyś to wiedział - wyzna mu Bogna, czym kompletnie go zaskoczy.

Wzruszające wyznanie i następujący po nim czuły pocałunek w policzek dotkną Majkę do żywego. Zraniona i zła dziewczyna nie będzie w stanie znieść tego widoku, odwracając się z obrzydzeniem. To jednak nie zwiastuje końca zaciętej walki o względy czarującego Mateusza!

- Walka między Majką a Bogną jest czymś, czego Mateusz jednocześnie chce. A z drugiej strony bardzo się obawia. Bo nie wiem, czy będzie potrafił zdecydować, jeżeli dojdzie do konfrontacji - podsumował Rafał Kowalski w "Kulisach M jak miłość".