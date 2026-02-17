Dziedzictwo, odcinki 840: Wymordował własną rodzinę! Teraz obwinia Yamana i planuje odwet

W poprzednim odcinku (839) Ferit postanowił sam rozprawić się z groźnymi gangsterami, a w trakcie strzelaniny policjantowi skończyła się amunicja. Tymczasem Yaman ustalił miejsce spotkania Truciźny i udał się tam ze swoimi ludźmi, lecz był zaskoczony widokiem wspólnika. Truciźnie udało się w ostatniej chwili fortelem zmylić Yamana, ukrywając swoją prawdziwą tożsamość. Nana odkryła, że Yaman ją okłamał i zamiast opisać wymarzony ślub, przelała na papier rozgoryczenie. Plan Basak powiódł się – Volkan uwierzył, że Nese zdradza go z Berkayem.

Rozmowy od serca 5: Walentynki | Radio ESKA

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 840

Ferit, próbując ukryć szalejącą w nim burzę uczuć, nie waha się narażać życia. W pojedynkę mierzy się z niebezpiecznymi przestępcami i dostarcza ich na komendę. Zaniepokojona Ayse rusza jego śladem i znajduje go relaksującego się nad jeziorem. Przyciśnięty przez Ayse Ferit wyznaje, że wciąż bardzo ją kocha i nie może sobie poradzić z jej utratą. Yaman nalega, by Acar dochodził do siebie w rezydencji. Obraz szczęśliwej rodziny Kyrymlego pobudza wspomnienia Trucizny o tym, jak ogarnięty furią wymordował własną rodzinę, włącznie z ukochanym synem. Zalewa go chęć zemsty na Yamanie, którego za to wszystko obwinia. Nanę dręczą koszmary.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 840. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Ile lat mają aktorzy z "Dziedzictwa"? Od najmłodszego do najstarszego

15