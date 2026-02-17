W poprzednim odcinku (836) Yaman próbował wpaść na trop człowieka, który pomagał Idrisowi, lecz więziony Kazim nie dostarczył mu cennych informacji i załamał się po śmierci szefa. Trucizna więził i torturował prawdziwego Tuncę, którego tożsamość ukradł, by zemścić się na Yamanie. Yaman naciskał na Nanę w sprawie ślubu, lecz ona obawia się, że małżeństwo zabije miłość. Ferit śledził Ayse i Koraya i był wstrząśnięty, gdy wyznaczyli datę ślubu. Słowa Ayse o braku bezpieczeństwa całkowicie go zdruzgotały.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 837

Nana wykorzystuje każdy pretekst i wymówkę, żeby odroczyć datę ślubu. Nese jest w szoku na wieść, że jej siostra zgodziła się na ślub z Korayem. Lęk przed utratą córki oślepił jednak Ayse i zdesperowana kobieta, nieświadoma, że Koray nią manipuluje, nie widzi innego sposobu na zatrzymanie córki przy sobie. Yaman, nieświadomy, że Acar to jego śmiertelny wróg, godzi się na współpracę. Gdy podczas spotkania Acar słyszy, że Kazim został pojmany i ma być przesłuchiwany, zleca zabicie prawej ręki Idrisa. Kazim przed śmiercią jednak wypowiada słowo "trucizna"... Ferit jest przybity myślą o ślubie Ayse i Koraya. Na domiar złego Koray oświadcza się Ayse w obecności wszystkich, co bardzo rani Ferita i coraz trudniej jest mu maskować ból. Koray triumfuje.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 837. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 19 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

