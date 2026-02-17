W poprzednim odcinku (835) Ferit, przekonany, że Ayse ukrywa przed nim prawdę o tym, że jest ojcem Dogi, próbował zdemaskować jej działania. Volkan użył wobec Nese jej własnej broni i zmusił ją do szczerości. Dziewczyna przyznała, że dała się podpuścić koleżance ze strachu przed rutyną. Zakochani znów się do siebie zbliżyli, lecz pojawienie się Basak zapowiedziało kłopoty. Acar chciał pomóc w poszukiwaniach Idrisa, ale Yaman odmówił. Trucizna wysłała Idrisa do szpitala, by zabił Yamana.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 836

Yaman usilnie próbuje trafić na ślad człowieka, który w ostatnim czasie pomagał Idrisowi. Kazim, którego więzi, na niewiele się przydaje. Dodatkowo mężczyzna załamuje się na wieść o śmierci swojego szefa. Trucizna przetrzymuje i torturuje Tuncę, którego tożsamość ukradł, żeby zbliżyć się do Yamana i dokonać zemsty. Yaman nalega, by Nana wybrała datę ślubu. Ona jednak bardzo się przed tym wzbrania, przekonana, że małżeństwo zabija miłość. Ferit śledzi Ayse i Koraya, przekonany, że uda mu się odkryć prawdę. Jest w szoku, gdy okazuje się, że tych dwoje poszło wyznaczyć datę ślubu. Przy okazji Ayse po raz kolejny bardzo dobitnie oświadcza Feritowi, że nie mogła być z nim, gdyż nie dawał jej poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, które może dać jej Koray. Ferit całkiem się załamuje, chociaż na zewnątrz przybiera radosną maskę i nie szczędzi Ayse gratulacji.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 836. odcinek zostanie wyemitowany w środę 18 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

