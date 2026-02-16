Kiedy większość z nas kładzie się spać, oni zakładają wygodne buty, czołówki na głowy i wychodzą w nieznane. Ekstremalna Droga Krzyżowa to nie jest zwykła pielgrzymka. To nocna walka z własnymi słabościami, która dla wielu staje się najważniejszym momentem roku.

Czym właściwie jest EDK?

To duchowe wyzwanie łączące w sobie elementy rekolekcji i ekstremalnego sportu. Idea, zapoczątkowana w 2009 roku przez ks. Jacka Stryczka, opiera się na prostym, ale radykalnym założeniu: opuszczasz strefę komfortu, by spotkać się z Bogiem i samym sobą.

Kluczowe zasady EDK to:

Minimum 30 kilometrów marszu (często 40+).

Nocna pora – wędrówka trwa od wieczora do białego rana.

Całkowite milczenie – uczestnicy idą w skupieniu, nie rozmawiając ze sobą.

Samotność w grupie – choć trasę pokonują tysiące osób, każdy przeżywa ją indywidualnie.

Dlaczego ludzie decydują się na taki trud?

W świecie pełnym hałasu, EDK oferuje coś deficytowego: ciszę. Dla jednych to sposób na pogłębienie wiary, dla innych forma sprawdzenia granic swojej determinacji. Długotrwały ból nóg, zmęczenie i nocny chłód stają się tłem dla głębokich przemyśleń. Jak mówią uczestnicy: "Kiedy ciało odmawia posłuszeństwa, zaczyna mówić duch".

Idziesz, idziesz, idziesz przez życie i w końcu nie wiesz, dokąd to wszystko może Cię zaprowadzić. Czasami potrzebny jest reset – reset głowy, a nawet reset całego życia – żeby zacząć na nowo. (..) To tak jak z nocą – wchodzisz w noc po to, żeby na końcu odkryć świt i światło. EDK jest dobre do zresetowania się, do tego, żeby coś skończyć i zacząć nowe życie. Jezus mówi, że trzeba się powtórnie narodzić – i robimy to na EDK - mówi ks. Jacek Stryczek.

Najsłynniejsze i najtrudniejsze trasy w Polsce

Wybór trasy to decyzja, którą należy podjąć z głową. Niektóre z nich obrosły już legendą:

Kraków – Kalwaria Zebrzydowska (48 km): Absolutna klasyka i jedna z najczęściej wybieranych tras.

Kraków – Wiktorówki (133 km): Prawdziwy "Mount Everest" EDK. Jedna z najdłuższych tras w Polsce.

Trasy Beskidzkie i Podhalańskie: Oferują przewyższenia sięgające nawet 4230 metrów – to wyzwanie dla osób o doskonałej kondycji.

Najlepsze trasy Ekstremalnej Drogi krzyżowej na Śląsku

Śląsk: Wielkie wydarzenie w Pierśćcu (20 marca 2026)

Dla mieszkańców południowej Polski kluczową datą w kalendarzu jest 20 marca 2026 roku. To wtedy wystartuje EDK w Pierśćcu, oferując trzy zróżnicowane warianty:

Trasa Czerwona (42 km): Klasyka gatunku prowadząca przez gminę Skoczów.

Trasa Niebieska (39 km): Wymagająca trasa górska dla osób z doświadczeniem w terenie.

Trasa Zielona (51 km): Ekstremalnie trudny wariant międzynarodowy, przebiegający przez Republikę Czeską.

Warto wiedzieć: Ekstremalna Droga Krzyżowa to podróż, która nie kończy się na mecie. Wielu uczestników podkreśla, że po powrocie do domu ich życie nabrało nowej perspektywy i siły do walki z codziennymi problemami.

Jak przetrwać noc i dojść do celu?

Wyjście na EDK "z kanapy" to prosta droga do kontuzji. O czym musisz pamiętać?

Przygotowanie fizyczne

Buty: Muszą być rozchodzone. Nigdy nie zakładaj nowych butów na EDK! Najlepiej sprawdzą się buty trekkingowe z dobrą amortyzacją.

Ubiór "na cebulkę": Nocą temperatura drastycznie spada. Pamiętaj o bieliźnie termoaktywnej i kurtce chroniącej przed wiatrem.

Niezbędnik: Czołówka (plus zapasowe baterie), powerbank, naładowany telefon z mapą trasy i prowiant (wysokoenergetyczne przekąski, woda).

Przygotowanie duchowe

EDK to nie maraton – to droga krzyżowa. Warto wcześniej pobrać aplikację z rozważaniami i ustalić własną intencję. To ona będzie Twoim "silnikiem", gdy około 3:00 rano dopadnie Cię największy kryzys.