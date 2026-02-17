W poprzednim odcinku (837) Nana wykorzystywała każdy pretekst, by odroczyć datę ślubu. Nese była w szoku, gdy dowiedziała się, że siostra zgodziła się wyjść za Koraya. Lęk przed utratą córki oślepił Ayse, która, nieświadoma manipulacji Koraya, desperacko próbowała ją zatrzymać przy sobie. Yaman zgodził się na współpracę z Acarem, nie wiedząc, że to jego śmiertelny wróg. Gdy Kazim został pojmany, Acar kazał go zabić, a przed śmiercią Kazim wymówił słowo „trucizna”. Ferit był zdruzgotany myślą o ślubie Ayse i Koraya, zwłaszcza gdy Koray oświadczył się jej publicznie, triumfując nad Feritem.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 838

Yaman w końcu dowiaduje się, kto był tajemniczym wybawicielem İdrisa. Myśl, że wrócił jego wielki wróg z przeszłości, napełnia go lękiem o najbliższych. Tymczasem Nana ekscytuje się nadchodzącym ślubem, chociaż ogrom prac ją przeraża. Acar czerpie wielką przyjemność z torturowania Tuncy i wstrzykiwania mu coraz większych dawek trucizny. Yaman dzieli się z Acarem informacjami o swoim wrogu. Ferit stara się maskować swoje prawdziwe uczucia i jakby nigdy nic pracuje z Ayse nad śledztwem. Trudno mu jednak znieść prowokacyjne zachowania Koraya i jego plany wspólnej przyszłości z Ayse. Na wieść, że para zamierza przenieść się do Eskisehir, cierpliwość Ferita się kończy. Bardzo wzburzony w pojedynkę rusza tropem niebezpiecznych przestępców. Basak wdraża swój plan zemsty i wraz ze swoim wspólnikiem porywa Nese.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 838. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

