W poprzednich odcinkach Ferit, przekonany, że Ayse ukrywa przed nim, iż jest ojcem Dogi, próbował zdemaskować jej działania i śledził ją z Korayem, przeżywając wstrząs, gdy poszli ustalić datę ślubu, a ona ponownie zarzuciła mu brak stabilizacji; mimo bólu gratulował jej, podczas gdy Koray triumfował i planował przeprowadzkę do Eskisehir. Acar zaproponował Yamanowi pomoc w sprawie Idrisa, skrycie zlecając zabicie Kazima, który przed śmiercią wyszeptał „trucizna”; Trucizna torturował Tuncę i wysłał Idrisa, by zabił Yamana, lecz zdołał ukryć tożsamość. Yaman odkrył, kto wspierał wroga, i podjął współpracę z Acarem, nie znając prawdy. Nana odwlekała ślub, w końcu odkryła kłamstwo Yamana i przelała rozgoryczenie na papier. Basak porwała Nese, a Volkan uwierzył, że ta zdradza go z Berkayem; Ferit ruszył samotnie na gangsterów i w strzelaninie zabrakło mu amunicji.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 840

Ferit, próbując ukryć szalejącą w nim burzę uczuć, nie waha się narażać życia. W pojedynkę mierzy się z niebezpiecznymi przestępcami i dostarcza ich na komendę. Zaniepokojona Ayse rusza jego śladem i znajduje go relaksującego się nad jeziorem. Przyciśnięty przez Ayse Ferit wyznaje, że wciąż bardzo ją kocha i nie może sobie poradzić z jej utratą. Yaman nalega, by Acar dochodził do siebie w rezydencji. Obraz szczęśliwej rodziny Kyrymlego pobudza wspomnienia Trucizny o tym, jak ogarnięty furią wymordował własną rodzinę, włącznie z ukochanym synem. Zalewa go chęć zemsty na Yamanie, którego za to wszystko obwinia. Nanę dręczą koszmary.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 841

Trucizna bacznie przygląda się Yamanowi poszukującemu kolejnych wskazówek, które pomogą mu do niego dotrzeć. Osobliwe zachowanie gościa napawa Nanę niepokojem. Ferit i Ayse spędzają wspólnie czas nad jeziorem. Oboje chcą, aby ten czas trwał jak najdłużej. Ayse symuluje nawet zawroty głowy, aby opóźnić ich powrót i nieuchronne rozstanie. Koray z wściekłością reaguje na wiadomość, że Ayse i Ferit są razem, jednak fakt, że wkrótce Ayse za niego wyjdzie i wyjadą do Eskisehir uspokaja go. W międzyczasie załatwia sprawę szantażującego go brata hakera. Volkan zrywa z Nese. Dziewczyna nie ma pojęcia, co jest przyczyną jego decyzji.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 842

Ferit i Ayse odbywają ze sobą szczerą rozmowę. Postanawiają rozstać się w przyjaźni, co wzbudza gniew Koraya. Nana jest bardzo zaniepokojona zachowaniem Acara. Zaczyna mieć wątpliwości, co do czystych intencji gościa. Choć chce podzielić się z ukochanym swoimi spostrzeżeniami, postanawia najpierw zdobyć dowody. Tymczasem Yaman, zmylony spreparowanymi przez Truciznę dowodami, jest pewny, że jego śmiertelny wróg nie żyje. Nese przypadkiem jest świadkiem spotkania Basak i Berkaya. Widzi, jak dziewczyna daje Berkayowi pieniądze. Postanawia opowiedzieć wszystko Volkanowi. Mężczyzna wysłuchuje jej wersji zdarzeń i choć opowieść Nese wydaje mu się nieprawdopodobna, zasiewa w nim ziarnko podejrzeń.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 843

Volkan bardzo chce wierzyć Nese, postanawia jednak upewnić się osobiście, po czym wpada w sieć intrygi uknutej przez Basak. Koray wymawia się pracą, żeby nie pójść na szkolne przedstawienie Dogi. Ferit bez wahania proponuje, że go zastąpi. Targana niepokojem Nana chce za wszelką cenę dowiedzieć się, czy Acar jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Przeszukuje jego pokój i znajduje zeszyt z podejrzanymi zapiskami. Postanawia odnaleźć jego matkę i dotrzeć do prawdy. Przyłapana przez Yamana na kłamstwie namawia go, by razem odwiedzili kobietę. Ku ich zaskoczeniu podczas wizyty w progu pojawia się Acar.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 844

Chociaż Truciźnie udaje się przekonać Nanę i Yamana o swojej niewinności i mężczyźni podpisują umowę o współpracy, Yaman przez przypadek zauważa, że charaktery pisma Acara i Trucizny są niemal identyczne. Nabiera podejrzeń, że Trucizna jednak żyje. Tymczasem przestępca knuje okrutny plan. Chce pozbawić Yusufa pamięci. Brat Mukremina przekazuje Ayse nagranie z rozmową Koraya i hakera. Kobieta jest w szoku i każe Korayowi zniknąć z ich życia. Mężczyzna jednak nie ma zamiaru rezygnować ze ślubu. Daje Ayse kilka dni na podjęcie decyzji, równocześnie szantażując ją ujawnieniem, że nie tylko ukrywała przed Feritem jego córkę, ale i kazała spreparować wyniki testu na ojcostwo, przez co straci i córkę, i pracę. Ayse nie może uwierzyć w podłość człowieka, którego miała za najbliższego przyjaciela.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 845

Yaman zwraca uwagę na dziwne zachowanie Nany. Okazuje się, że kobieta postanowiła przygotować dość nietypowy posag. Yaman jest rozczulony jej pomysłem. Wspólnie czynią kolejne przygotowania do ślubu. Podejrzenia Yamana wobec Acara nie mijają. Trucizna jest tego świadom. Zauważa również, że Yaman kazał go śledzić. Ayse nie może dojść do siebie po tym, czego dowiedziała się od Koraya. Ferit, zaniepokojony jej stanem, zamierza dowiedzieć się, co trapi ukochaną. Volkan nie wierzy zapewnieniom Nese, że Basak zastawiła na nią pułapkę, żeby ich rozdzielić. Dziewczyna postanawia udowodnić mu prawdę.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 846

Ferit próbuje się dowiedzieć, co dręczy Ayse. Kobieta jest bliska wyznania mu prawdy, lecz w ostatniej chwili zbywa go wymówką, że stresuje się ponownym zamążpójściem. Yaman depcze Acarowi /Truciźnie po piętach. Prawie udaje mu się go złapać, ale zbrodniarz znów się wymyka. W ręce Yamana wpada za to Baran, zaufany człowiek Trucizny. Jednak i z tym Trucizna sobie radzi. Jego ludzie przechwytują Barana i zabijają go. Yaman jest wściekły z obrotu spraw, lecz nie okazuje niczego domownikom, pochłoniętym przygotowaniami do ślubu. Nese trafia na ślad, który pomoże jej dotrzeć do chłopaka, który pomagał Basak.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejne odcinki 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846 zostaną wyemitowane w dniach 23 lutego - 1 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

odc. 840 - poniedziałek, 23 lutego

- poniedziałek, 23 lutego odc. 841 - wtorek, 24 lutego

- wtorek, 24 lutego odc. 842 - środa, 25 lutego

- środa, 25 lutego odc. 8 43 - czwartek, 26 lutego

- czwartek, 26 lutego odc. 844 - piątek, 27 lutego

- piątek, 27 lutego odc. 845 - sobota, 28 lutego

- sobota, 28 lutego odc. 846 - niedziela, 1 marca

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: