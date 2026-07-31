La Promesa, odcinek 449: Zmuszona do randki! Martina ulega presji i idzie do opery

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Przerażające znalezisko i wielkie przeszukanie
Atmosfera grozy w pałacu sięga apogeum. Pía znajduje w pokoju flakonik z cykutą – śmiertelną trucizną, co jednoznacznie wskazuje na to, że Gregorio znowu był w pałacu. Cała służba natychmiast przeszukuje La Promesę od strychu po piwnice, jednak nie udaje się odnaleźć żadnego śladu po bezwzględnym intruzie.
Towarzyska hańba i wściekłość markizy
Arystokratyczne małżeństwo przeżywa głębokie upokorzenie. Cruz i Alonso dowiadują się z goryczą, że zostali pominięci i nie dostali zaproszenia na bal. Powodem ostracyzmu ze strony wyższych sfer jest fakt, że Manuel i Curro poszli na front, co wywołało skandal i towarzyski bojkot.
Randka pod presją i próby jednania
Martina początkowo odrzuca zaproszenie do opery, jednak po długich namowach rodzina przekonuje ją, by dała szansę przystojnemu Asdrubalowi. Równolegle na zapleczu María i Candela walczą o naprawę relacji rodzinnych i usilnie próbują nakłonić Virtudes do pojednania z matką.
Emisja odcinka 449. serialu "La Promesa - pałac tajemnic"
Najnowszy, 449. odcinek hiszpańskiego hitu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Przegapione epizody można oglądać również online w serwisie TVP VOD.
O serialu i obsadzie serialu "La Promesa - pałac tajemnic"
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)