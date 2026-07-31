La Promesa, odcinek 449: Zmuszona do randki! Martina ulega presji i idzie do opery

Przerażające znalezisko i wielkie przeszukanie

Atmosfera grozy w pałacu sięga apogeum. Pía znajduje w pokoju flakonik z cykutą – śmiertelną trucizną, co jednoznacznie wskazuje na to, że Gregorio znowu był w pałacu. Cała służba natychmiast przeszukuje La Promesę od strychu po piwnice, jednak nie udaje się odnaleźć żadnego śladu po bezwzględnym intruzie.

Towarzyska hańba i wściekłość markizy

Arystokratyczne małżeństwo przeżywa głębokie upokorzenie. Cruz i Alonso dowiadują się z goryczą, że zostali pominięci i nie dostali zaproszenia na bal. Powodem ostracyzmu ze strony wyższych sfer jest fakt, że Manuel i Curro poszli na front, co wywołało skandal i towarzyski bojkot.

Randka pod presją i próby jednania

Martina początkowo odrzuca zaproszenie do opery, jednak po długich namowach rodzina przekonuje ją, by dała szansę przystojnemu Asdrubalowi. Równolegle na zapleczu María i Candela walczą o naprawę relacji rodzinnych i usilnie próbują nakłonić Virtudes do pojednania z matką.

Emisja odcinka 449. serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

Najnowszy, 449. odcinek hiszpańskiego hitu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Przegapione epizody można oglądać również online w serwisie TVP VOD.

O serialu i obsadzie serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

5

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami