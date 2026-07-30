Dziedzictwo, odcinek 998: Nana uratuje zabójcę! Poyraz będzie wściekły [ZDJĘCIA]

Śmiertelna pułapka Poyraza i fatalna pomyłka Nany

Poyraz nie potrafi pogodzić się ze śmiercią Burhana i nie zamierza biernie czekać na rozwój wypadków. Jest absolutnie przekonany, że morderca skusi się na powrót na miejsce zbrodni, by odzyskać pozostawioną broń. Wykorzystując tę wiedzę, układa precyzyjny plan i zastawia na przestępcę chytrą pułapkę. Przez cały ten czas towarzyszy mu Nana, która nie odstępuje go ani na krok. Choć oboje desperacko próbują ukryć łączące ich uczucia i zachować zimną krew, emocje sięgają zenitu.

Gdy na miejscu wreszcie zjawia się morderca – Semih – dochodzi do nieprzewidzianego zwrotu akcji. W kluczowym momencie obławy nagle rozlega się głośny alarm w telefonie Nany. Kobieta wcześniej wstawiła przypomnienie o podaniu Poyrazowi niezbędnych leków. Niestety, hałas natychmiast płoszy przestępcę. Semih orientuje się w sytuacji i w zamieszaniu udaje mu się bezkarnie uciec.

Intrygi Isil i zdecydowana deklaracja Sinana

Równolegle rozgrywa się osobisty dramat w życiu Sinana. Jego matka, Isil, za wszelką cenę próbuje wpłynąć na syna i zeswatać go z Ezgi. Kobieta ucieka się do rozmaitych manipulacji, byle tylko zbliżyć młodą parę do siebie. Sinan postanawia jednak ukrócić te matrymonialne plany i nie dawać dziewczynie złudnych nadziei. W szczerej rozmowie daje Ezgi jasno do zrozumienia, że traktuje ją wyłącznie jako przyjaciółkę i nic do niej nie czuje.

Oglądaj „Dziedzictwo” – data emisji i stream online

Premiera 998. odcinka serialu „Dziedzictwo” odbędzie się w poniedziałek, 3 sierpnia 2026 roku. Emisję zaplanowano na godzinę 16:00 na kanale TVP1. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed telewizorami w czasie premiery, mogą obejrzeć epizod online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" – opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yusuf pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

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