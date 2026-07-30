Kacper Woryna gotowy na Grand Prix w Łodzi. Polak zdradza swój przepis na sukces

Spis treści Grand Prix w Łodzi to kolejna szansa dla Kacpra Woryny

Grand Prix w Łodzi to kolejna szansa dla Kacpra Woryny

Obecny rok w rywalizacji o miano najlepszego żużlowca na świecie układa się dla Woryny znakomicie. Zmagania rozpoczął od triumfu w Niemczech, a po rozegraniu sześciu turniejów ma na koncie 55 punktów. Taki dorobek pozwala mu na zajmowanie piątej lokaty w klasyfikacji. Identycznym wynikiem legitymują się Leon Madsen oraz Jack Holder. Sam Kacper Woryna podchodzi do obecnych osiągnięć z dużym spokojem, podkreślając, że jego dyspozycja to owoc systematycznych treningów, które niestety nie dają żadnej pewności na ostateczny sukces w zawodach.

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– Żużel to jest ciężka praca bez gwarancji odniesienia sukcesu – podkreśla Kacper Woryna w rozmowie z nami. – Sezon zaczął się dla mnie bardzo dobrze. Na pewno jestem zadowolony z tego, jak wygląda moja etyka pracy i przebieg przygotowań do zawodów. Wiele czynników musi się złożyć na to, aby danego dnia odnieść zwycięstwo, a ciężka praca nigdy się nie zmienia. Staram się trzymać określonych ram – dodaje żużlowiec.

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Ród Worynów to prawdziwa żużlowa elita. Dziadek Kacpra, Antoni, zapisał się w annałach jako pierwszy Polak z medalem indywidualnych mistrzostw świata. Kacper Woryna jest doskonałym kontynuatorem sportowych pasji przodka, chociaż jego kariera nie omijała tragicznych momentów. Osiem lat temu brał udział w dramatycznym kraksie na torze, po którym zmarł Krystian Rempała. Oprócz startów w polskiej lidze szlifował swoje umiejętności na wymagających torach w lidze szwedzkiej i na Wyspach Brytyjskich.

Teraz, jako pełnoprawny zawodnik walczący o medale mistrzostw świata (zagwarantował sobie starty także w przyszłym roku), Polak staje przed realną możliwością osiągnięcia kolejnych wielkich celów.