La Promesa, odcinek 448: Krwawa pomyłka Pii! Tragiczny atak na niewinnego Salvadora

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Okrutny przypadek i krwawa pomyłka w ciemnościach
Życie w ciągłym strachu doprowadza Pię na skraj obłędu. Przekonana, że w ciemności skrada się jej prześladowca, przerażona kobieta ataku bierz za napastnika niewinnego służącego. W wyniku tragicznej pomyłki rani Salvadora, co wywołuje ogromny szok i panikę w rezydencji.
Biznesowe plany i sekretne wyjazdy
W tym samym czasie bezwzględny Lorenzo snuje nowe plany zarobkowe i wyraża chęć sprzedaży dżemów wojsku, co ma przynieść ogromne zyski. Jednocześnie w kuchni panuje nerwowa atmosfera, ponieważ Simona ukrywa swoje wyjazdy przed własną córką Virtudes, mnożąc kolejne tajemnice.
Liściki, wyjazdy do Ameryki i duchy przeszłości
Spokój mieszkańców zakłóca również wieść od nieobecnej służącej – Teresa informuje w liście, że podjęła przełomową decyzję i wyruszy z księżną w rejs do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem nostalgiczna María Antonia wspomina zmarłego męża, otwierając serce na bolesne refleksje.
Emisja odcinka 448. serialu "La Promesa - pałac tajemnic"
Najnowszy, 448. odcinek hiszpańskiego hitu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Przegapione epizody można oglądać również online w serwisie TVP VOD.
O serialu i obsadzie serialu "La Promesa - pałac tajemnic"
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)