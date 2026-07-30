La Promesa, odcinek 448: Krwawa pomyłka Pii! Tragiczny atak na niewinnego Salvadora

Okrutny przypadek i krwawa pomyłka w ciemnościach

Życie w ciągłym strachu doprowadza Pię na skraj obłędu. Przekonana, że w ciemności skrada się jej prześladowca, przerażona kobieta ataku bierz za napastnika niewinnego służącego. W wyniku tragicznej pomyłki rani Salvadora, co wywołuje ogromny szok i panikę w rezydencji.

Biznesowe plany i sekretne wyjazdy

W tym samym czasie bezwzględny Lorenzo snuje nowe plany zarobkowe i wyraża chęć sprzedaży dżemów wojsku, co ma przynieść ogromne zyski. Jednocześnie w kuchni panuje nerwowa atmosfera, ponieważ Simona ukrywa swoje wyjazdy przed własną córką Virtudes, mnożąc kolejne tajemnice.

Liściki, wyjazdy do Ameryki i duchy przeszłości

Spokój mieszkańców zakłóca również wieść od nieobecnej służącej – Teresa informuje w liście, że podjęła przełomową decyzję i wyruszy z księżną w rejs do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem nostalgiczna María Antonia wspomina zmarłego męża, otwierając serce na bolesne refleksje.

Emisja odcinka 448. serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

Najnowszy, 448. odcinek hiszpańskiego hitu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Przegapione epizody można oglądać również online w serwisie TVP VOD.

O serialu i obsadzie serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

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