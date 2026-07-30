La Promesa, odcinek 448: Krwawa pomyłka Pii! Tragiczny atak na niewinnego Salvadora

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-07-30 15:00

Przed nami kolejny wciągający epizod popularnego hiszpańskiego serialu kostiumowego. W 448. odcinku produkcji „La Promesa - pałac tajemnic” Pía zrani niewinną osobę w wyniku paraliżującego strachu, a w pałacu odnajdą przerażający dowód obecności wroga. Jak losy bohaterów splotą się tym razem i jakie tajemnice wyjdą na jaw? Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia na antenie TVP2. Sprawdź szczegóły i zobacz, co dokładnie wydarzy się w nadchodzącym epizodzie.

Okrutny przypadek i krwawa pomyłka w ciemnościach

Życie w ciągłym strachu doprowadza Pię na skraj obłędu. Przekonana, że w ciemności skrada się jej prześladowca, przerażona kobieta ataku bierz za napastnika niewinnego służącego. W wyniku tragicznej pomyłki rani Salvadora, co wywołuje ogromny szok i panikę w rezydencji.

Biznesowe plany i sekretne wyjazdy

W tym samym czasie bezwzględny Lorenzo snuje nowe plany zarobkowe i wyraża chęć sprzedaży dżemów wojsku, co ma przynieść ogromne zyski. Jednocześnie w kuchni panuje nerwowa atmosfera, ponieważ Simona ukrywa swoje wyjazdy przed własną córką Virtudes, mnożąc kolejne tajemnice.

Liściki, wyjazdy do Ameryki i duchy przeszłości

Spokój mieszkańców zakłóca również wieść od nieobecnej służącej – Teresa informuje w liście, że podjęła przełomową decyzję i wyruszy z księżną w rejs do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem nostalgiczna María Antonia wspomina zmarłego męża, otwierając serce na bolesne refleksje.

Emisja odcinka 448. serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

Najnowszy, 448. odcinek hiszpańskiego hitu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Przegapione epizody można oglądać również online w serwisie TVP VOD.

O serialu i obsadzie serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Młody mężczyzna w smokingu i białej muszce patrzy w bok. O tragicznym ataku na Salvadora przeczytasz na Eska.
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