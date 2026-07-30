Dziedzictwo, odcinek 994: Nana wyzna miłość do Poyraza! Urażona Cennet postanowi odejść - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 994 - czwartek, 30.07.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 994 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet już dłużej nie zniesie obecności Nany i postanowi za wszelką cenę się jej pozbyć. Szczególnie, gdy zobaczy ją przy szpitalnym łóżku syna, który wyląduje tam przez nią, gdy go postrzeli. Teściowa nie będzie mogła tego darować swojej synowej i zdecyduje się zmusić żonę Poyraza do odejścia.

Na wstępnie w 994 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet mocno urazi Nanę, po czym zacznie jej wyliczać wszytko, co najgorsze. Seniorka spróbuje oddziaływać na uczucia żony Poyraza, co zdecydowanie jej się uda, bo w jej oczach pojawią się jeszcze większe łzy. Tym bardziej, że teściowa da jej jasno do zrozumienia, że jej nie chce!

- Dziecko. Wiem, dlaczego płaczesz. Wcale nie z powodu Poyraza. Płaczesz, bo to ty do niego strzeliłaś... Zalewasz się łzami, ale to moje serce krwawi. Nie masz pojęcia czym dla matki jest strach przed stratą dziecka. Wiesz, ile razy go czułam, odkąd się zjawiłaś? Mogłam też stracić Nazli. Ale dość tego. Trzymaj się od nas z daleka. Rozwiedź się z Poyrazem. Mogłaś trafić go w serce. Jeśli masz odrobinę wstydu, znikniesz z jego życia. Przynosisz mu tylko cierpienie. Wciąż ściągasz na niego kłopoty - zażąda od niej Cennet.

Nana w końcu wyzna swoje uczucia w 994 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 994 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana przypomni sobie obrazki z postrzału Poyraza, a także wszystkie emocje, które wtedy jej towarzyszyły. Jednak najbardziej za nimi będzie przemawiać miłość, o której w końcu powie głośno matce Poyraza. Ale i mąż usłyszy jej słowa.

- Proszę wybaczyć, ale nie mogę tego zrobić, bo bardzo go kocham - odpowie Nana, a gdy zda sobie sprawę, co przed chwilą się stało, to aż nie będzie mogła w ton uwierzyć - Boże, co ja powiedziałam?

Do tego stopnia, że w 994 odcinku serialu "Dziedzictwo" zdecyduje się interweniować, gdy mimo tego jego matka nie odpuści Nanie. Poyraz kolejny raz stanie po stronie żony, czym ogromnie urazi swoja matkę.

- Więc kochasz mojego syna? Naprawdę? Można chcieć zabić kogoś, kogo się kocha? - spyta ją seniorka.

- Nie można. Ona nie chciała... Mamo, przestań się upierać. Nana jest moją żoną i to się nie zmieni - Poyraz postawi sprawę jasno.

Cennet załatwi się swoją własną bronią w 994 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Do tego stopnia, że w 994 odcinku serialu "Dziedzictwo" to ona finalnie zdecyduje się odejść. Oczywiście, licząc na to, że w tej sytuacji Poyraz jednak zmieni zdanie i wybierze ją, ale grubo się pomyli!

- Kula, która omal cię nie zabiła. Rozdarła mi serce na kawałki. Za każdym razem, kiedy przez te kobietę wpadałeś w tarapaty, moje życie zatrzymywało się. Ale widzę, że to dla ciebie bez znaczenia. Dla ciebie liczy się tylko żona. Skoro tak, nie jestem ci już potrzebna - uzna Cennet.

Wtedy w 994 odcinku serialu "Dziedzictwo" urażona Cennet postanowi odejść, a Poyraz nawet nie spróbuje jej zatrzymać ku zdziwieniu Nany. Kilic spróbuje wpłynąć na męża, ale on pozostanie nieugięty i kolejny raz zdecydowanie zostanie przy żonie.

- Idź za nią. Przekonaj ją. Tak nie można - zasugeruje mu żona.

- Cokolwiek bym zrobił, nie poskutkuje. W końcu musi zrozumieć... - zakończy temat Poyraz.

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