Cezary Żak o największym zaskoczeniu na planie Rancza. Zwrócił się do fanów serialu

Powrót na plan "Rancza". Cezary Żak czuje się tak, jakby przerwa trwała pół roku

Dla sympatyków produkcji powrót do uwielbianego uniwersum to ogromne święto, ale dla gwiazdy serialu wizyta na planie była czymś bardzo naturalnym i oczywistym. W specjalnym wideo opublikowanym na facebookowym koncie Telewizji Polskiej znany aktor wyjawił, jak czuł się podczas kręcenia pierwszych scen po dziesięcioletniej przerwie.

Z sentymentem. Właściwie niewiele się zmieniło, bo ekipa jest w 80, może 85 procentach taka sama, bohaterowie ci sami, no może troszkę starsi oczywiście, więc jak wróciliśmy w pierwszym dniu zdjęciowym to miałem poczucie: 'no pół roku wcześniej skończyliśmy, więc wracamy'

Okazuje się, że to właśnie niemal niezmieniony pion techniczny i realizacyjny sprawił, że wszyscy bardzo szybko złapali odpowiedni rytm pracy. Świetna energia oraz zżyty zespół ułatwiły bezproblemowe wcielenie się w dobrze znane sylwetki bohaterów.

Cezary Żak i jego podwójna rola w "Ranczu". Konflikt Koziołów wraca na ekrany

Hit TVP nie mógłby istnieć bez fenomenalnej, podwójnej roli Cezarego Żaka. Odgrywa on bowiem dwóch drastycznie różnych braci – Piotra i Pawła Koziołów. Ich wieczny spór, konfrontacja dwóch skrajnych podejść do życia oraz nieustępliwa walka o pozycję to główny motor napędowy większości wątków w słynnych Wilkowyjach.

Paweł Kozioł, będący wójtem, to cwaniakowaty lokalny polityk, który ma skłonność do zakulisowych układów, a dobro własne zawsze przedkłada nad interesy innych. Mimo licznych wad potrafi on zjednywać sobie poparcie dzięki sprytowi i charyzmie. Jako zdeklarowany niewierzący regularnie walczy z bratem księdzem, co wielokrotnie rodziło niezwykle zabawne sytuacje. W miarę trwania serialu postać nabierała znaczenia – z wójta przeistoczył się w posła, następnie senatora i twórcę Polskiej Partii Uczciwości, aby pod koniec dziesiątej serii zdobyć fotel Prezydenta Polski.

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Premiera 11. sezonu "Rancza" w TVP. Co spotka bohaterów w nowych odcinkach?

Realizacja świeżych epizodów, które nagrywane są w Jeruzalu, Mrozach oraz kultowej posiadłości wójta, powoli dobiega końca. Pierwsze odcinki jedenastego sezonu zadebiutują na ekranach w grudniu 2026 roku.

Fani mogą liczyć na powiew świeżości, ponieważ akcja przeskoczy o dekadę względem poprzednich wydarzeń. W jaki sposób dawny wójt i pozostali mieszkańcy odnajdą się w nowych realiach? Tego dowiemy się pod koniec roku na kanałach TVP.

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