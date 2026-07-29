Dziedzictwo znika z ramówki! Bez nowych odcinków w sierpniu

Dlaczego nie ma 997-1004 odcinków „Dziedzictwa” od niedzieli 2.08.2026 roku do niedzieli 9.08.2026 roku o 16 w TVP1?

Widzowie tureckiego serialu „Dziedzictwo” będą musieli uzbroić się w sporą cierpliwość! Wszystko przez to, że nie zobaczą premierowych 997-1004 odcinków swojego ulubionego serialu od niedzieli 2.08.2026 roku do niedzieli 9.08.2026 roku o 16 w TVP1, a więc aż przez cały tydzień!

W tych dniach stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę, w efekcie której nie znalazła miejsca dla uwielbianego "Dziedzictwa"! Ale czemu turecki serial wyleci z emisji aż na cały​ tydzień? Otóż pojawił się ku temu ważny powód! Jaki?

Co pokaże TVP1 zamiast premierowych 997-1004 odcinków tureckiego serialu "Dziedzictwo"?

TVP1 nie pokaże premierowych 997-1004 odcinków tureckiego serialu "Dziedzictwo" od niedzieli 2.08.2026 roku do niedzieli 9.08.2026 roku o 16 na swojej antenie ze względu na polskie wydarzenia sportowe, które jako publiczny nadawca musi emitować!

W niedzielę 2.08.2026 o godzinie 14.40 TVP1 pokaże Letnie Grand Prix w Wiśle, czyli konkurs indywidualny mężczyzn w skokach narciarskich, które zakończa się dopiero o godzinie 17, a więc tuż po normalnej emisji "Dziedzictwa". A potem ramówka poleci już normalnie.

Z kolei od poniedziałku 3.08.2026 roku aż do niedzieli 9.08.2026 stację przejmie kolarstwo Tour de Pologne 2026. Wyścigi rozpocznie się o 15.20 i także potrwa do 17, co będzie analogową sytuacją do skoków narciarskich, bo w tych dniach także zabraknie "Dziedzictwa", a po 17 ramówka poleci już wedle planu.

Kiedy będzie można zobaczyć premierowe 997-1004 odcinki tureckiego serialu "Dziedzictwo" w TVP1 i jak długo potrwa ta zmiana?

Ale spokojnie, bo już w poniedziałek 10.08.2026 roku "Dziedzictwo" wróci z premierowymi 997-1004 odcinkami. Wówczas widzowie będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych tureckich bohaterów już bez żadnych przerw.

A jak ktoś już nie będzie mógł się ich doczekać, to z pewnością będą mógł zobaczyć je wcześniej w serwisie vod.tvp.pl, jednak za dostęp do nich będzie trzeba zapłacić! A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu czekać do normalnej emisji w TV! A gwarantujemy, że warto, bo emocji w nich oczywiście nie zabraknie!

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