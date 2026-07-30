Aktorzy z Na dobre i na złe zakończyli zdjęcia. Co czeka nas w nowym sezonie? [ZDJĘCIA]

Zakończenie zdjęć do "Na dobre i na złe" i przerwa wakacyjna

Dzień przed rozpoczęciem letniego urlopu obfitował w pozytywne emocje i pamiątkowe fotografie prosto z planu zdjęciowego. Na instagramowym koncie produkcji opublikowano materiały wideo i zdjęcia, które przybliżyły fanom atmosferę panującą w ostatnich godzinach pracy ekipy. Wśród ujęć znalazły się m.in. kadry z roześmianymi członkami obsady - Tomaszem Ciachorowskim, Marylą Morydz, Aleksandrą Grabowską, Maciejem Dmowskim i Jakubem Łopatką, zgromadzonymi przy jednym z łóżek. Widzowie mogli również zobaczyć zalany słońcem gmach fikcyjnej placówki medycznej, a także stojącego przed nim żółtego Mustanga.

Szpital w Leśnej Górze oficjalnie przechodzi w tryb wakacyjny. Zaczynamy przerwę planową, do zobaczenia po wakacjach

Nowe postacie i niespodziewane wątki w Leśnej Górze

Nagrania do jesiennej transzy odcinków wystartowały pod koniec maja, tuż po wyemitowaniu finału poprzedniego sezonu. Twórcy zapowiadają, że w nadchodzących epizodach nie zabraknie zaskakujących rozwiązań fabularnych. Istotnym elementem nowej serii będzie ewolucja relacji łączącej Mario z Blanką. Z powodu dramatycznych wydarzeń wywołanych chorobą Niny, w którą wciela się Rita Sobocińska, para będzie musiała podjąć współpracę. Nadchodzące tygodnie będą dla nich prawdziwym testem wzajemnego zaufania i lojalności w obliczu ogromnego stresu.

W zespole medycznym zajdą również zmiany kadrowe. Szeregi lekarzy zasili Piotr Dzielny, nowy specjalista z zakresu laryngologii. Ponadto w życiu pracowników szpitala istotną rolę odegrają dwaj funkcjonariusze policji, których losy zawodowe i prywatne skrzyżują się ze ścieżkami głównych bohaterów, wprowadzając dodatkowe napięcie i komplikacje.

Emisja "Na dobre i na złe" w jesiennej ramówce TVP2

Wielbiciele serialu z niecierpliwością oczekują informacji o dacie premiery powakacyjnych odcinków. Mimo że stacja TVP nie zaprezentowała jeszcze kompletnej rozpiski programowej na jesień, wiele wskazuje na to, że produkcja wróci na antenę w pierwszym tygodniu września. Jako najbardziej realny termin wskazuje się środę, 2 września. Biorąc pod uwagę zapowiedzi twórców, fani mają na co czekać, gdyż nowa odsłona losów lekarzy z Leśnej Góry zapowiada się niezwykle intrygująco.

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